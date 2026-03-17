El Gobierno y la Provincia se vieron en la Corte por una demanda de Axel Kicillof contra la Casa Rosada

La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió este martes a autoridades del Gobierno nacional y del bonaerense en el marco de una audiencia por uno de los reclamos presentados por la administración de Axel Kicillof, a raíz de u na batería de demandas que tensan al máximo la relación entre la Provincia y la Rosada.

El expediente forma parte de un paquete de siete causas que Buenos Aires inició ante el máximo tribunal, todas bajo competencia de la secretaría de originarios, y que tienen un denominador común: cuestionan recortes, eliminaciones o cambios en transferencias de fondos nacionales.

En conjunto, los reclamos involucran cifras multimillonarias y ponen en discusión el esquema de financiamiento entre Nación y provincias en medio del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno.

Por la Justicia hubo representación de autoridades del máximo tribunal, pero no de los jueces supremos, más el ministro de Economía Pablo López y el Fiscal de Estado Hernán Gómez, por la Provincia, y autoridades de Economía y ANSeS por Nación.

No es la única provincia que fue a litigar a la Corte por el tema. El miércoles estuvo Juan Pablo Valdés por Corrientes, y previamente el cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro, y el pampeano Sergio Ziliotto, entre otros.

El frente judicial que abrió la Provincia incluye demandas de alto impacto fiscal. La más relevante apunta contra la interrupción de transferencias de la ANSeS para cubrir el déficit previsional bonaerense, con un reclamo que, según Provincia, asciende a unos $ 681.000 millones.

También figura la disputa por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, eliminado por decreto, por el que Buenos Aires exige la restitución de recursos y el pago de unos $ 88.800 millones adeudados. Se trata del fondo creado en 2020 por Alberto Fernández para quitarle recursos a la Ciudad y dárselos a la Provincia.

Otro de los ejes es el conflicto por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), donde la Provincia pide declarar la vigencia del esquema y cuestiona su eliminación, con un reclamo cercano a los $ 42.000 millones.

A eso se suma la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior, que implicó la quita de subsidios al sistema y dio lugar a una demanda por unos $ 5.000 millones.

El combo judicial se completa con presentaciones por el financiamiento del sistema SUBE en el AMBA, los recortes al Fondo Nacional de Bosques Nativos (unos $ 400 millones en juego) y una impugnación a una resolución del Enargas vinculada a cargos en las boletas de gas para obras de infraestructura.

La decisión de la Corte de convocar a una audiencia marca un movimiento institucional en un conflicto que combina tensión política y disputa técnica por los recursos.

Y se da después de que en una conferencia de prensa el asesor principal de Kicillof, Carlos Bianco, apuntara contra el presidente Javier Milei por su defensa de Manuel Adorni y lo cuestionara por sus conocimientos de economía.

“Su explicación es que subir una persona más a un avión no tiene ningún costo adicional. Miente y no sabe, es burro. Los aviones gastan combustible de acuerdo al peso que tienen y, si a un avión de esas características se sube una persona más, gasta más combustible. El costo marginal de que se haya subido la mujer de Adorni al avión no es cero y Milei es un burro. El costo marginal tiene un valor que es, como mínimo, el combustible adicional que ese avión gastó. Milei es un burro, además de un mentiroso y un estafador”, dijo Bianco en el medio de la polémica por los vuelos de Adorni y su esposa a Nueva York y Punta del Este.

Fuente: Clarín