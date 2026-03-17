El Gobierno presentará un paquete de leyes para modificar el Código Penal y el financiamiento universitario

El Gobierno anunció este martes que enviará un nuevo paquete de leyes con reformas e iniciativas al Congreso . Según detalló el jefe de Gabinete y portavoz presidencial, Manuel Adorni , en un posteo en X , la medida incluirá, entre otros temas, una modificación del Código Penal y nuevas normas sobre la propiedad privada .

Tal como detalló el funcionario mileísta, los cambios en el Código Penal “pondrán foco en el endurecimiento de las penas”, mientras que en relación con la propiedad privada se buscará implementar nuevas normas de expropiaciones , ley de tierras , ley de fuegos y una regularización dominial —el proceso legal para obtener el título de propiedad de una vivienda única ocupada de manera legítima, pública y pacífica— “para la integración socio urbana”.

“Además, se avanzará con la ley de glaciares , la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal", detalló Adorni.

Fuente: La Nación