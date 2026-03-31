Diluvio en Mar del Plata: calles inundadas y alerta amarilla por tormentas

ZONALES

Un fuerte temporal sorprendió este martes a Mar del Plata, donde un verdadero diluvio provocó anegamientos en distintos barrios y complicaciones en el tránsito. En pocos minutos, la gran cantidad de agua caída transformó calles en verdaderos ríos.





El fenómeno se dio en el marco de un aviso a corto plazo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipó tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.





Vecinos de diferentes zonas reportaron acumulación de agua, bocas de tormenta colapsadas y dificultades para circular, tanto a pie como en vehículos. En algunos sectores, el agua llegó a cubrir autos e incluso ingresó a viviendas.





Además, rige un alerta amarillo para la noche de este martes y la madrugada del miércoles, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 65 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual.





Según el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y caída de granizo en algunos sectores.





En medio del caos, también hubo lugar para escenas llamativas: un grupo de jóvenes aprovechó el agua acumulada para improvisar una especie de “surf” en plena calle, generando sorpresa entre los vecinos.





El temporal impactó con fuerza en zonas como el Puerto y alrededores del Hospital Privado de la Comunidad, donde se registraron algunas de las postales más críticas.





Se espera que las condiciones climáticas inestables continúen durante las próximas horas, por lo que recomiendan extremar precauciones y evitar circular por zonas anegadas.