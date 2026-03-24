Del silencio al sitio de memoria: cómo un cementerio se transformó en un espacio de verdad, justicia y transmisión generacional

ZONALES





El Cementerio Municipal de General Lavalle dejó de ser, hace ya varios años, un espacio destinado únicamente al descanso final de los vecinos de la comunidad. Hoy es también un sitio de memoria, un territorio cargado de significados donde se reconstruye una de las páginas más oscuras de la historia argentina reciente. Este proceso no fue espontáneo ni lineal: es el resultado de políticas públicas, luchas sociales y, especialmente, del compromiso de las nuevas generaciones.





Un lugar atravesado por la historia





Ubicado a la vera de la Ruta Provincial 11, el cementerio fue fundado en el siglo XIX y durante décadas cumplió una función tradicional. Sin embargo, a mediados de los años ‘70 su significado cambió drásticamente.





Durante la última dictadura cívico-militar, el lugar fue utilizado para enterrar en fosas comunes a personas asesinadas en el marco del terrorismo de Estado. Muchos de esos cuerpos habían sido arrojados al mar en los llamados “vuelos de la muerte”, una práctica sistemática que buscaba borrar toda evidencia de los crímenes.





El hallazgo de cadáveres en las costas bonaerenses a fines de 1977 derivó en su traslado y entierro como NN en este cementerio. Sin identificación, sin rituales, sin historia aparente, esos cuerpos quedaron ocultos durante años bajo una capa de silencio social.





Memoria, olvido y silencios





Durante décadas, la comunidad convivió con ese pasado sin abordarlo plenamente. Los relatos recogidos en investigaciones posteriores muestran una constante: la idea de que “no pasaba nada” en el pueblo.





Ese fenómeno no implica desconocimiento absoluto, sino más bien lo que los estudios de memoria denominan “olvido evasivo”: una forma de protección colectiva frente a hechos traumáticos. En ese contexto, el silencio funcionó como un mecanismo social que postergó durante años la reconstrucción de lo ocurrido.





Sin embargo, como señalan diversos enfoques teóricos, la memoria no desaparece: permanece latente, esperando condiciones para emerger.





El punto de inflexión: jóvenes que preguntan





Ese quiebre comenzó a gestarse en 2012, cuando estudiantes de una escuela secundaria local, en el marco del programa “Jóvenes y Memoria”, iniciaron una investigación sobre lo ocurrido durante la dictadura en su comunidad.





El disparador fue simple pero profundo: sabían que había personas enterradas en el cementerio, pero no sabían por qué.





A partir de allí, comenzaron a entrevistar a vecinos, docentes y actores locales. Lo que encontraron fue una trama compleja de recuerdos fragmentados, silencios y relatos indirectos. En ese proceso, los jóvenes no solo reconstruyeron hechos, sino que también interpelaron a su propia comunidad.





Este trabajo los convirtió en lo que la literatura denomina “emprendedores de la memoria”: actores que impulsan activamente la recuperación, transmisión y resignificación del pasado.





De espacio físico a lugar de memoria





El proceso de transformación del cementerio en sitio de memoria implicó mucho más que el reconocimiento histórico. Supuso una reconfiguración simbólica del espacio.





Uno de los hitos fue la realización, en 2016, de un mural en el paredón perimetral titulado “La verdad enterrada”. La obra incorpora múltiples elementos simbólicos:

Lápidas con signos de interrogación , que representan a las personas aún no identificadas

Un reloj , que alude a la persistencia del pasado en el presente

Jóvenes derribando muros , como metáfora de la ruptura del silencio

Elementos naturales, que evocan la vida, la memoria y la esperanza





Este mural no solo embellece el espacio: actúa como una marca territorial que invita a recordar y reflexionar.





La institucionalización de la memoria





El paso decisivo llegó en 2017, cuando los propios estudiantes, junto a la comunidad educativa, impulsaron un proyecto de ordenanza para señalizar el cementerio como sitio de memoria.





Tras años de trabajo, investigación y articulación con organismos de derechos humanos, lograron que el Estado local formalizara ese reconocimiento.





La iniciativa no fue sencilla. Implicó romper inercias, enfrentar resistencias y sostener el tema en la agenda pública. Sin embargo, marcó un antes y un después: el lugar pasó de ser un espacio olvidado a un territorio institucionalizado de memoria colectiva.





La dimensión judicial y científica





Paralelamente, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense permitió avanzar en la identificación de víctimas.





Entre 2004 y 2005, se logró identificar a 19 personas que habían sido enterradas como NN. Estos avances no solo restituyeron identidades, sino que también aportaron pruebas clave para la justicia, permitiendo confirmar el funcionamiento de los vuelos de la muerte y avanzar en la condena de responsables.





Memoria como proceso social activo





El caso del cementerio de General Lavalle demuestra que la memoria no es un hecho estático ni exclusivamente ligado al pasado. Es, ante todo, un proceso social en permanente construcción.





En ese proceso intervienen múltiples actores:

El Estado , a través de políticas públicas y marcos legales

Los organismos de derechos humanos , que sostienen la lucha por verdad y justicia

La comunidad , con sus tensiones entre recuerdo y olvido

Las nuevas generaciones , que reactivan y resignifican el pasado





El rol de la educación y las nuevas generaciones





Uno de los aspectos más significativos de esta experiencia es el papel central de la escuela. Lejos de ser un espacio meramente transmisor de contenidos, se convierte en un actor clave en la construcción de ciudadanía y memoria.





Los estudiantes no solo investigaron: produjeron conocimiento, generaron debate y promovieron cambios concretos en su comunidad.





Este fenómeno invierte la lógica tradicional de transmisión: ya no son solo los adultos quienes enseñan, sino que los jóvenes también interpelan, cuestionan y enseñan.





Un sitio que interpela el presente





Hoy, el Cementerio Municipal de General Lavalle es mucho más que un espacio físico. Es un lugar donde se cruzan:

Historia y territorio

Memoria y justicia

Silencio y palabra

Pasado y presente





Su existencia interpela a quienes lo visitan y a la sociedad en su conjunto. Recuerda que el terrorismo de Estado no es un hecho abstracto ni lejano, sino una experiencia concreta que dejó huellas en territorios específicos.





El recorrido del cementerio, desde su uso como espacio de ocultamiento hasta su reconocimiento como sitio de memoria, refleja un proceso profundo de transformación social.





Ese camino fue posible gracias a la convergencia de políticas públicas, luchas históricas y, sobre todo, la irrupción de jóvenes que se animaron a preguntar.





En definitiva, este caso demuestra que la memoria no se hereda pasivamente: se construye, se disputa y se transmite. Y que incluso en los lugares más silenciosos, como un cementerio, pueden emerger las voces que reconstruyen la historia y proyectan un futuro con más verdad y justicia.





Los cuerpos: del anonimato a la identidad





Uno de los aspectos más impactantes de la historia del cementerio está vinculado a los cuerpos que fueron hallados en la costa bonaerense a fines de 1977. El 30 de diciembre de ese año, aparecieron al menos 37 cadáveres en distintas playas del litoral atlántico, en localidades como Santa Teresita, Mar de Ajó, San Bernardo, La Lucila del Mar, San Clemente del Tuyú, Las Toninas y Punta Médanos.





Estos cuerpos presentaban signos evidentes de haber sido arrojados al mar, lo que permitió reconstruir posteriormente su vinculación con los denominados vuelos de la muerte, una de las prácticas más brutales del terrorismo de Estado.





Lejos de iniciarse en ese momento un proceso de identificación, las víctimas fueron enterradas como NN en el Cementerio Municipal de General Lavalle, muchas de ellas en fosas comunes. Durante años, permanecieron en el anonimato absoluto, sin nombre, sin historia y sin justicia.





Recién en 1984, tras el retorno de la democracia, se llevó adelante una primera exhumación de 17 cuerpos. Sin embargo, en ese momento no se lograron identificaciones, y los restos fueron nuevamente inhumados en el mismo predio en 1993.





El avance decisivo llegó entre 2004 y 2005, cuando el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense permitió realizar nuevas exhumaciones y aplicar técnicas científicas de identificación. Como resultado, se logró poner nombre a 19 de las víctimas, muchas de ellas militantes políticos, sociales y sindicales que habían sido secuestrados en centros clandestinos de detención.





Entre las personas identificadas se encuentran figuras emblemáticas de la lucha por los derechos humanos, como una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, junto a otras militantes y una religiosa comprometida con la búsqueda de desaparecidos.





Estos hallazgos no solo permitieron restituir identidades y brindar respuestas a familiares, sino que también fueron fundamentales para probar judicialmente la existencia de los vuelos de la muerte y avanzar en la condena de sus responsables.





Hasta el año 2020, se habían logrado identificar 19 de los 33 cuerpos recuperados, lo que evidencia tanto el avance de la ciencia forense como la magnitud de una historia que aún continúa en proceso de reconstrucción.