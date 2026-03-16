Cuál es la edad clave: los hombres deberían empezar a controlar la salud del corazón de jóvenes, según un nuevo estudio

WASHINGTON.– La mayoría de las personas no pasan sus 20, 30 o incluso 40 años preocupándose por las enfermedades cardíacas. Podríamos creer que es algo que podemos ignorar con márgenes de seguridad hasta la mediana edad y más allá. Pero una nueva investigación sugiere que, para muchos hombres, el riesgo puede comenzar a aumentar antes de lo que ellos –o incluso sus médicos– piensan .

Un estudio de décadas de duración dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern , publicado este año en el Journal of the American Heart Association , reveló que los hombres comienzan a desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV) años antes que las mujeres, con diferencias en el riesgo cardíaco que comienzan ya a mediados de los 30 años .

Los investigadores utilizaron datos del estudio Coronary Artery Risk Development in Young Adults (Cardia), una cohorte estadounidense grande y de larga duración que incluye a 5115 hombres y mujeres afrodescendientes y caucásicos de entre 18 y 30 años , de cuatro ciudades de EE.UU., que se inscribieron en el estudio en 1985 y 1986. Ninguno de los participantes tenía enfermedades cardiovasculares al inicio. Cada uno asistió a una visita de seguimiento cada dos a cinco años durante los siguientes 30 años.

En cada visita, les midieron la presión arterial, el colesterol y otros marcadores de salud cardíaca, mientras realizaban un seguimiento de los diagnósticos a lo largo del tiempo. “ Esto nos permitió evaluar cuándo surge el riesgo de ECV y cómo difiere entre hombres y mujeres ”, dijo la autora principal del estudio, Alexa Freedman, epidemióloga y profesora asistente en el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

“Nuestros hallazgos muestran que las diferencias en el riesgo de enfermedad cardiovascular entre hombres y mujeres surgen a los 35 años ”, añadió Freedman, apuntando a que la adultez joven es un momento crítico para comenzar a tomar en serio el riesgo cardiovascular e implementar estrategias de prevención en su vida.

El factor más importante que impulsa el riesgo de ataque cardíaco temprano en los hombres fue una mayor incidencia de enfermedad coronaria (EC), que ocurre cuando la placa se acumula en las paredes de las arterias del corazón .

El estudio mostró que, a partir de los 35 años, los hombres tenían casi el doble de probabilidades que las mujeres de desarrollar ECV en los siguientes diez años . Ese riesgo elevado se mantuvo constante durante la mediana edad. A los 50 años, el 4,7% de los hombres en el estudio había desarrollado ECV, en comparación con el 2,9% de las mujeres, quienes no alcanzaron ese mismo nivel de riesgo hasta los 57 años. Específicamente para la EC, el 2,5% de los hombres la había desarrollado a los 50 años, en comparación con el 0,9% de las mujeres , a quienes les tomó aproximadamente una década alcanzar las mismas tasas.

El riesgo de accidente cerebrovascular fue similar para hombres y mujeres a los 50 años, afectando a alrededor del 1,2% de cada grupo, mientras que las diferencias en el riesgo de insuficiencia cardíaca –una afección crónica que ocurre cuando el corazón tiene problemas para bombear suficiente sangre– fueron menores y tendieron a aparecer más tarde en la vida. A los 55 años, los hombres seguían teniendo aproximadamente el doble de probabilidades de experimentar un evento relacionado con el corazón durante la década siguiente. (Eso no quiere decir que las mujeres no sean propensas a problemas cardíacos; su riesgo aumenta rápidamente con la edad y las mujeres pueden ser más propensas que los hombres a sufrir un ataque cardíaco o dolor en el pecho con menores cantidades de placa que obstruye las arterias).

El estudio también analizó factores de riesgo como el tabaquismo, la presión arterial alta y la diabetes tipo 2, todos los cuales contribuyen a un mayor riesgo de ECV . Curiosamente, la brecha de riesgo entre hombres y mujeres persistió incluso después de tener en cuenta las diferencias en estos factores, lo que sugiere que los perfiles de riesgo convencionales no explican completamente la discrepancia.

“Ya sabíamos que el riesgo de contraer enfermedades cardíacas es mayor entre los hombres”, sostuvo Srihari S. Naidu, cardiólogo y profesor de medicina en el New York Medical College. Lo que los expertos no sabían, y sobre lo que este estudio arroja luz, era cuán temprano comienza ese riesgo elevado .

Una cosa que es importante advertir es que, debido a que algunos participantes todavía eran relativamente jóvenes al final del seguimiento, los investigadores no pudieron evaluar completamente cómo las diferencias de sexo afectaron a estas personas más adelante en la vida, particularmente después de la menopausia , que es cuando el riesgo de ECV de las mujeres aumenta rápidamente. En general, las mujeres ven un aumento más rápido del riesgo de EC alrededor de los 55 años, aunque algunas investigaciones sugieren que aquellas que experimentan una menopausia temprana a los 40 años tienen un 40% más de riesgo de EC a lo largo de su vida en comparación con las mujeres que no pasan por una menopausia temprana.

La detección de enfermedades cardiovasculares generalmente se centra en adultos mayores de 40 años. “Nuestros resultados sugieren que también puede ser importante evaluar el riesgo de ECV en la adultez joven”, afirmó Freedman.

Los cardiólogos están de acuerdo. “La edad no es protectora” , dijo Laxmi Mehta, cardióloga y directora de Cardiología Preventiva y Salud Cardiovascular de la Mujer en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. “Los médicos no deben perder la ventana crítica de prevención de riesgos en pacientes más jóvenes, independientemente del sexo”, agregó.

Según Mehta, algunos médicos pueden confiar demasiado en los cálculos de riesgo tradicionales desarrollados específicamente para adultos mayores, que generalmente no consideran factores de riesgo no tradicionales, como afecciones autoinmunes, resultados adversos del embarazo y niveles elevados de lipoproteína(a), que pueden ayudar a dar a los jóvenes una imagen más completa de su riesgo futuro de ataque cardíaco.

Por ejemplo, ciertas complicaciones del embarazo como la preeclampsia, la hemorragia posparto, la diabetes gestacional o el parto prematuro, se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas más adelante en la vida. Los niveles elevados de lipoproteína(a), un tipo de colesterol heredado genéticamente que no se incluye en los paneles lipídicos estándar, también pueden acelerar la acumulación de placa en las arterias y aumentar el riesgo cardiovascular incluso en personas que, por lo demás, están sanas.

Considerar una gama más amplia de factores de riesgo podría ayudar a detectar problemas cardiovasculares en personas más jóvenes antes de que se desarrollen los síntomas. “‘Si ves algo, di algo’ es bueno para un aeropuerto, pero no es una gran estrategia para un médico, al menos no por sí sola”, señaló Roy Ziegelstein, cardiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

El momento de tomar medidas para prevenir enfermedades cardiovasculares y ataques cardíacos, sin importar su sexo, es “ahora”, indicó Mehta. “Es primordial pensar en la reducción del riesgo de enfermedad cardíaca no como una tarea pendiente para cuando llegue a la edad adulta, sino como algo que debe inculcarse en su rutina diaria desde la infancia”, detalló.

Hay muchos cambios en el estilo de vida que se pueden introducir para ayudar a reducir el riesgo cardíaco desde los 30 años y más allá. Mehta recomienda seguir los “Life’s Essential 8” de la American Heart Association como punto de referencia. Estas pautas sugieren:

1. Adoptar una dieta saludable para el corazón

4. Alcanzar o mantener un peso saludable

5. Controlar los niveles de colesterol poco saludables

6. Gestionar los niveles de glucosa en sangre

7. Mantener estables los niveles de presión arterial

8. Dormir lo suficiente y con calidad cada noche

La relación entre la salud mental y el corazón también se pasa por alto a menudo . El aislamiento social, la soledad y la depresión afectan la “adherencia a los cambios en el estilo de vida, los medicamentos y otros tratamientos, lo que posiblemente los haga tan importantes como los componentes de los Life’s Essential 8, que yo sostengo que deberían convertirse en los Life’s Essential 9”, dijo Ziegelstein.

Pero incluso si todas esas casillas están completadas, recomiendan no asumir que el riesgo es bajo, alertó Naidu. “Vaya al médico de forma rutinaria, comenzando quizás a los 30 años, para revisar su historial familiar y otros factores de riesgo”, aconsejó. En definitiva, sumó Ziegelstein, identificar y controlar los factores de riesgo es importante para todos.

Fuente: La Nación