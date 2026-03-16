Asesinaron a un remisero para robarle el celular mientras caminaba hacia su trabajo

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Un remisero fue asesinado de un disparo por dos motochorros mientras caminaba hacia su trabajo. El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo y los responsables, que le sustrajeron el celular a la víctima, todavía están prófugos.

El ataque ocurrió cerca de las 6.30 en la esquina de Guatemala y Moldes, en una localidad de la zona oeste del Gran Buenos Aires. El hombre iba hacia la calle León Gallo, donde se encuentra la agencia de remises en la que trabajaba, cuando fue sorprendido por los delincuentes.





Las imágenes que registraron el momento muestran cómo la víctima es interceptada por los motochorros para robarle sus pertenencias. En ese contexto se produjo un forcejeo entre el hombre y uno de los atacantes.

Tras el enfrentamiento, el remisero recibió un disparo que terminó provocándole la muerte. En el video de las cámaras de seguridad de la zona también se observa cómo el atacante se sube a la moto de su cómplice y ambos escapan por el mismo lugar por el que habían llegado.

La víctima fue identificada como Eduardo, de aproximadamente 52 años. Según trascendió, habitualmente uno de sus compañeros de la agencia de remises pasaba a buscarlo para ir juntos al trabajo y evitar posibles robos, pero ese día el hombre decidió ir caminando.

Personal policial trabajó en el lugar post crimen para realizar las primeras pericias y avanzar en la reconstrucción de la mecánica del ataque. En simultáneo, investigadores comenzaron a revisar cámaras de la zona con el objetivo de identificar a los agresores y establecer el trayecto que realizaron antes y después del episodio.

Además, durante la jornada del domingo se dispusieron distintos allanamientos en el marco de la causa para intentar dar con los responsables. Hasta ahora, no se informaron detenciones.



