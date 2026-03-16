Crece el temor a una crisis energética global mientras Irán frena el tráfico mercante y ataca Dubai

BEIRUT (AP).- Los temores a una crisis energética global aumentan este lunes mientras la guerra en Medio Oriente continúa con más ataques de Estados Unidos e Israel contra la capital iraní y el bombardeo de Israel sobre el Líbano. En las últimas horas, un ataque de dron iraní cerró temporalmente el aeropuerto de Dubai , uno de los principales centros del transporte aéreo internacional.

Desde los ataques lanzados hace más de dos semanas por Washington y Tel Aviv , Teherán respondió con acciones regulares contra territorio israelí, bases militares estadounidenses en la región y la infraestructura energética de países árabes del Golfo mediante drones y misiles .

Además, Irán paralizó de facto el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial . La interrupción elevó con fuerza el precio del crudo y aumentó la presión sobre la Casa Blanca para adoptar medidas que atenúen el impacto sobre los consumidores.

El presidente Donald Trump afirmó, en las últimas horas, que le reclamó a unos siete países que envíen buques de guerra a fin de liberar el estrecho de Ormuz, pero se quejó de que sus llamados no habían obtenido, al menos hasta el momento, respuestas satisfactorias.

El crudo Brent , el referente internacional, se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril este lunes . Se situaba en 104 dólares en las primeras operaciones, un alza de casi el 45% desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero . Durante el conflicto llegó a dispararse hasta alrededor de 120 dólares .

En las últimas horas, un dron impactó contra un tanque de combustible cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai, el más transitado del mundo en tráfico internacional de pasajeros , lo que provocó un gran incendio. Los bomberos lograron contener las llamas y no se reportaron heridos, pero la terminal aeroportuaria suspendió temporalmente todos los vuelos antes de reanudarlos unas horas después.

Más tarde, hubo un incendio en una instalación petrolera en Fujairah, uno de los siete emiratos de Emiratos Árabes Unidos , tras un ataque con dron . Este lunes, las operaciones de carga de crudo se habían reanudado . Esa ciudad, situada en el golfo de Omán, justo a las afueras del estrecho de Ormuz, suele ser un punto de salida crucial para cerca de un millón de barriles por día de crudo Murban emiratí, un volumen equivalente a cerca del 1% de la demanda mundial .

Arabia Saudí, por su parte, dijo que había interceptado una oleada de 35 drones iraníes enviados contra su región oriental, donde se encuentran importantes instalaciones petroleras. Irán disparó cientos de misiles y drones hacia países de la región que albergan activos militares de Estados Unidos desde que comenzó la guerra.

En una entrevista a un diario estadounidense, Trump dijo que quiere vigilar el estrecho de Ormuz para que sea seguro para la navegación. No identificó los países a los que dijo haber pedido que liberaran la zona, pero afirmó que no olvidará a quienes se nieguen a ayudar. Anteriormente, había apelado a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido.

“Que recibamos apoyo o no, pero puedo decir esto, y se lo dije a ellos: lo recordaremos”, manifestó Trump. Antes de una reunión en Bruselas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que los ministros de Exteriores del bloque discutirían la posibilidad de ampliar una misión naval que protege a los barcos, aunque sin dar detalles.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul , cuestionó el domingo la participación de la Unión Europea (UE), al afirmar que la seguridad del estrecho de Ormuz solo puede lograrse “si hay una solución negociada”. “Europa siempre brinda apoyo constructivo cuando se trata de asegurar rutas marítimas, pero no veo ni una necesidad inmediata ni, sobre todo, que Alemania participe”, dijo en la televisión ARD.

Fuente: La Nación