Quién se fue de MasterChef ayer, domingo 15 de marzo

MasterChef Celebrity (Telefe) tiene un nuevo participante eliminado y está más cerca de la final . Cada vez son menos los jugadores que siguen en pie, y los jurados no alivianan la exigencia para las pruebas finales .

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara , distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis , Germán Martitegui y Damián Betular .

Este domingo los participantes que están a un paso de la final se enfrentaron a un desafío pastelero: una macaron cake . Betular fue el instructor de este desafío dulce que, a muchos participantes, les complicó la jornada.

En este sentido, la torta de Emilia Attias se destacó como un ejemplo errado . Los jurados, al destacar fallas técnicas, le dejaron en claro que no era lo que buscaban y que “el macaron no estaba” .

“No la pude realizar bien” , se excusó la participante. Si bien ella creía que le iba a ser sencilla la tarea, lo cierto es que tuvo distintos contratiempos y realizó lo que pudo. Germán Martitegui fue uno de los que le criticó el plato, pero expresó que, probablemente, era el desafío de cocina más difícil que habían tenido en el programa.

Tras su despedida, Attias expresó que se iba contenta y Wanda Nara le dijo que había sido la jugadora que más había cocinado en el programa.

De cara a uno de los últimos programas, continúan:

Según confirmaron a LA NACION , el próximo miércoles 18 de marzo comenzará la final y el jueves 19 de marzo se definirá quién es el ganador de MasterChef Celebrity .

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias , Rusherking y Esther Goris . Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entraría en la competencia.

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 21.15 . A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

A su vez, también se transmite por streaming . Por un lado, está disponible por HBO Max , donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe . En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota , junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers .

Fuente: La Nación