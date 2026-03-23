Cayó un comisario acusado de facilitar la fuga de una de las gitanas estafadoras

NACIONALES





La investigación por la estafa a una peluquera de la zona sur del Gran Buenos Aires, que derivó en su posterior suicidio, sumó un nuevo capítulo con la detención de un comisario acusado de haber favorecido la fuga de una de las gitanas acusadas.

Se trata de Leonardo Ponte Winsto, quien fue arrestado por orden judicial bajo la sospecha de haber alertado a María Silvia Mitrovich sobre un allanamiento en la vivienda donde se ocultaba.

Según reconstruyeron los investigadores, el policía le habría brindado información clave sobre el operativo, lo que le permitió escapar antes de la llegada de los efectivos.

Winsto, quien también se desempeñaba en tareas de seguridad en una planta verificadora de automotores en Ituzaingó, fue detenido en su vivienda de la zona oeste.

Durante el operativo, los agentes secuestraron teléfonos celulares y dinero en efectivo. Previamente, los investigadores del caso determinaron que mantuvo contacto con familiares de la acusada el mismo día del procedimiento.

El efectivo quedó imputado por los delitos de "encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público" y fue incorporado al expediente que investiga la muerte de Merlín Díaz, la víctima del "cuento del tío".

El caso de las gitanas

La causa se remonta al 15 de enero, cuando las acusadas acudieron a la peluquería de Díaz. En ese contexto, lograron convencerla de que necesitaba una "limpieza espiritual" debido a un supuesto "trabajo malicioso".

Días después, el 20 de enero, la mujer les entregó sus ahorros, que ascendían a 14 millones de pesos en efectivo, bajo la promesa de que serían "purificados". Sin embargo, el dinero nunca fue devuelto, y la víctima tomó la drástica decisión de quitarse la vida.