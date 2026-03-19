Así encontraron a la nena desaparecida en Córdoba: las primeras fotos y videos después del hallazgo

Fue encontrada con vida la nena que estaba desaparecida en Cosquín desde ayer a la tarde. E ., de dos años, fue hallada tras un megaoperativo de búsqueda y la activación de la Alerta Sofía. La niña apareció en un predio ubicado a unos 500 metros de su casa, un lugar que ya había sido rastrillado ayer, por lo que crece la sospecha de que pudo haber sido dejada allí tras el impacto nacional que alcanzó el caso.

"Se la ve bien, está sana y salva, clínicamente estable" , informó Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Córdoba.

Tras la buena noticia, en las últimas horas se empezaron a conocer algunos detalles de cómo ocurrió el hallazgo .

La niña se cruzó en el camino de dos policías de la División Motos de Córdoba que recorrían nuevamente la zona, tras recibir un aviso que dio cuenta de que se había visto allí a una nena de similares características. El lugar es un descampado del barrio San José Obrero de Cosquín. Según informó La Voz, pertenecería al Ejército.

Al verla, uno de los oficiales se fundió en un abrazo con la pequeña .

Minutos después la niña fue tomada en brazos por la fiscal del caso, Silvana Pen, mientras esperaba el arribo de la familia a la que se fue a buscar de inmediato.

El ministro de Seguridad, que estaba en el lugar, contó que fue muy emotivo el momento en que llegó el padre de la nena: al verlo, E. lo reconoció de inmediato y fue a abrazarlo . Su mamá, que estaba en shock, también la tomó en brazos emocionada. Este mediodía se conoció una foto de las dos juntas , sobre una ambulancia.

E. fue traslada al hospital Domingo Funes, acompañada por su madre, una médica del servicio de asistencia y la fiscal. Previamente se le desinfectaron algunas heridas . Una tía contó que tenía un golpe en la frente , pero que se encontraba en buen estado general.

"Es difícil pensar que pudo recorrer 500 metros lineales a pie", agregó el ministro. Además, se pronunció sobre el operativo: "Sabíamos que las horas nos jugaban en contra. Haber accionado de forma inmediata y activado la 'Alerta Sofía', influyó muchísimo".

En el Hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla, constataron el estado de salud de E. a través de chequeos de rutina. La niña tenía un raspón en una de sus cejas y se encontraba deshidratada, por lo que le suministraron líquidos y sales.

En principio, la nena fue encontrada con la misma ropa que desapareció el miércoles por la tarde en plena zona rural, mientras se encontraba en su casa jugando con su hermano de 6 años. La policía continuará trabajando en la zona cero , donde fue vista por última vez, y también donde fue hallada la nena.

Después de casi un día entero de angustia, ahora el clima es de tranquilidad y alegría, pero la investigación continuará para descifrar qué pudo haber pasado y si habría o no responsables involucrados .

Fuente: Clarín