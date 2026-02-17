Vuelve el mal tiempo a Buenos Aires: para qué día se esperan las lluvias

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) actualizó su pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para esta semana e indicó que vuelven las lluvias.

Luego de un gradual ascenso de la temperatura desde el domingo, este jueves 19 por la madrugada y la mañana volverían los chaparrones a la ciudad y alrededores. Según indicaron, la mínima rondará los 21° y la máxima no superará los 29°. A su vez, por la tarde se prevé 10% de probabilidades de lluvias.

Fuente: TN