Violento robo a una pareja en Lanús: entre tiros, les sacaron el auto y luego la mujer reconoció que uno de los ladrones era su ex alumno

NACIONALES

Un violento hecho de inseguridad ocurrió en Lanús , en el límite con el partido de Lomas de Zamora cuando un matrimonio fue asaltado por tres ladrones: les robaron el autos y otros objetos personales disparando al aire. La mujer reconoció a uno de los atacantes como un ex alumno de ella.

La secuencia sucedió el lunes por la tarde en la avenida Aconcagua al 3900, en Lanús , pero si uno cruza de vereda cambia de jurisdicción y está en la localidad de Banfield, en Lomas de Zamora. Allí, tres jóvenes bajaron de una Chevrolet Tracker blanca y sorprendieron a una pareja que estaba saliendo con su Peugeot 208.

A punta de pistola y con disparos al aire, los ladrones sacaron del interior a Marcelo, a quien le pegaron un culatazo, y a Gisela, su mujer, y en ese momento se le cayó al hombre la riñonera en donde llevaba sus documentos, la llave del negocio que atiende y la billetera.

Los ladrones se llevaron el auto y uno de ellos también levantó la riñonera y se metió en el vehículo que los acompañaba. Antes de entrar, volvió a disparar al aire.

Media hora más tarde, el auto fue encontrado por un localizador interno en la localidad de Solano , mientras que en los registros de compras con una billetera virtual a nombre de Marcelo aparecieron tres compras hechas en un kiosco a veinte cuadras de su casa, en el barrio El Ceibo.

En ese comercio, los ladrones pagaron con la aplicación de Mercado Pago del celular de Marcelo, por lo que el hombre recibió la notificación y se dirigió al kiosco para pedirle al dueño las cámaras de seguridad.

La sorpresa fue para Gisela, cuando identificó a uno de los ladrones como un exalumno del colegio Número 30 de Lanús en donde trabaja y que en el momento del robo había tenido su cara tapada.

"Es frustrante saber que no cumplimos con el propósito de educar, no les importa nada. Están jugados y si te tienen que matar, te matan" , dijo la mujer.

Los tres ladrones eran buscados por la Policía bonaerense, que ya cuenta con los videos del comercio y del domicilio de la pareja para poder identificarlos.

Por su parte, Marcelo comentó el hecho vivido en la puerta de su casa y lamentó los documentos perdidos.

"Estábamos saliendo de casa y cuando levanto la cabeza ya tenía a uno que me apuntaba por la ventanilla. Cuando ven que salgo del auto y los quiero correr, ahí tiran otro disparo al aire", expresó el hombre, que luego agregó que el vehículo apareció en Solano en perfecto estado.

Y continuó: "En mi teléfono nos encontramos que hicieron compras y usaron el Mercado Pago del celular en un kiosco en El Ceibo. Fui al lugar y pedí las cámaras".

A partir de allí, Gisela corroboró que uno de los ladrones había sido un alumno suyo, mientras que las autoridades tratan de dar con ellos por el mencionado barrio de emergencia de Lanús.

Fuente: Clarín