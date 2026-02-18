Un yacaré de dos metros irrumpió en una playa de Rosario y generó alarma: “Era grande y la gente se asustó”

NACIONALES

Un yacaré de unos dos metros de largo apareció en la tarde de este martes en una playa de Rosario y generó alarma entre los bañistas. Las autoridades optaron por no retirarlo, ya que el animal no se mostró agresivo y estaba en su hábitat natural.

Ocurrió alrededor de las 17 del último día del fin de semana largo de carnaval. Un grupo de personas que ya se preparaban para disfrutar de los últimos rayos del sol de la tarde vieron al animal flotando en cercanías de la playa de La Florida.

Inicialmente, los veraneantes confundieron al reptil con un tronco o una tortuga. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de un yacaré y dieron aviso al guardavidas.

Alertados, varios de los bañistas corrieron a buscar refugio en la aren a. Sin embargo, tras el susto inicial, hubo quienes desafiando a la suerte decidieron acercarse un poco para tomar algunas fotos y grabar videos.

El yacaré, mientras tanto, permaneció tranquilo en el agua, a pocos metros de la costanera, con la cabeza y la cola fuera del agua y mirando hacia la orilla.

Tras el aviso a las autoridades, en el lugar se hizo presente personal de la Brigada Ecológica y del Destacamento 23, quienes montaron guardia en el lugar con la intención de intervenir si el animal decidía acercarse a la orilla, lo que no sucedió.

Finalmente, las autoridades decidieron no intervenir, ya que el yacaré se mostraba tranquilo y estaba en su hábitat natural. Esperaban que por la noche y tras el cierre del balneario, el reptil se retire por sus propios medios.

"Mi papá dijo que era un yacaré, pero parecía un tronco. Le dije al guardavidas, y me respondió riendo y no me creía. Le empezamos a decir a la gente que salga ", sostuvo un chico que estuvo presente cuando el animal llegó a las costas rosarinas.

En tanto, en diálogo con la señal Telenoche (El Tres) , un hombre sostuvo que el animal “apareció y un hombre alertó a todos que salgan del agua".

"Era grande y la gente se asustó" , apuntó el entrevistado, que sostuvo que el yacaré llegó al lugar cruzando las boyas y que tras hacerlo se quedó en la zona.

Por su parte, desde el balneario La Florida afirmaron que este miércoles volverán a abrir con normalidad a las 9 de la mañana.

Fuente: Clarín