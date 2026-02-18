Video: un policía mató a un motochorro que se hizo pasar por repartidor e intentó asaltarlo en San Martín

Un policía bonaerense mató a un motochorro que intentó asaltarlo este lunes a la noche, en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín . Parte de la brutal secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

El violento episodio comenzó cerca de las 23, en la intersección de Rodríguez Peña y Pellegrini . Según relató el oficial involucrado en el hecho, dos sospechosos a bordo de una moto y con mochilas de delivery comenzaron a perseguirlo cuando estaba por ingresar a su casa.

De acuerdo a su testimonio, en esa zona del barrio no suelen operar aplicaciones de envíos , por ende, entre este detalle y las actitudes sospechosas de los motociclistas, el oficial encendió las alarmas.

Por lo que pudo saber el portal Mejor Informado , el policía había sido víctima de dos robos en el último mes , razón por la que se mantuvo en estado de alerta constante.

Una vez que el efectivo llegó a su casa, los dos sospechosos se dirigieron directamente hacía él con intenciones de robo . El hombre sacó su arma reglamentaria y dio la voz de alto , que fue ignorada. Unos pocos segundos después, el oficial disparó varias veces a los asaltantes, y se produjo un tiroteo en la vía pública .

Uno de los delincuentes fue herido por las balas , y cuando volvió a subirse a la moto junto a su compañero para escapar, se desplomó. Ese momento fue grabado por las cámaras de seguridad.

Por su parte, su cómplice, huyó por su cuenta dejando a su acompañante tirado en el suelo y gravemente herido . Rápidamente algunos vecinos de la cuadra salieron a la calle a ver qué pasaba y dieron aviso al 911 .

Momentos más tarde se constató la muerte del ladrón herido , y los investigadores secuestraron un revólver calibre .22 con municiones .

La causa quedó en manos de la UFI N°3 de San Martín , a cargo de la fiscal Melisa Di Giorgi , quien dispuso la detención del oficial como medida preventiva. El ladrón que logró escapar permanece prófugo y la Justicia trabaja para identificarlo.

El caso fue caratulado como homicidio y se investiga la figura de la legítima defensa mientras se avanza en la reconstrucción del episodio.

Fuente: TN