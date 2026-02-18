Un yacaré de dos metros generó pánico en una playa cuando apareció cerca de la costa

NACIONALES





























Un yacaré de grandes dimensiones apareció en las playas de Rosario en un momento en el que el balneario contaba con una importante concurrencia de personas que disfrutaban del río.

La presencia del animal se registró cerca de las 17 del lunes en el balneario La Florida. Al principio, no llegaron a identificar al animal debido a la distancia y a que solo se veía parte del cuerpo asomando en la superficie; incluso algunos lo confundieron con una tortuga y otros con un tronco.

Sin embargo, tras unos minutos, algunos bañistas advirtieron que se trataba de un yacaré de aproximadamente dos metros de largo, que había cruzado el límite de las boyas y se ubicaba a pocos metros de la costa. El animal permaneció con la cabeza y la cola fuera del agua, con dirección hacia la orilla, lo que generó pánico entre los presentes.

Un hombre, que se encontraba con su hijo en la playa, fue el que dio aviso a los guardavidas quienes en un principio hicieron caso omiso a lo que estaba sucediendo. “Mi papá dijo que era un yacaré, pero parecía un tronco. Le dije al guardavidas, y me respondió riendo y no me creía. Le empezamos a decir a la gente que salga”, comentó el joven a El Trece.

Ante la insistencia y la reacción de los bañistas, se activó un protocolo de seguridad y se recomendó a las personas salir del agua. Algunos testigos que hablaron con la prensa local relataron al respecto: “Apareció y un hombre alertó a todos que salgan del agua. Era grande y la gente se asustó. Tenía la boca grande así, y ahí le advertimos a la gente. Pasó las boyas y se quedó en la zona”.

El animal permaneció varias horas en el mismo sector, monitoreado por Personal de la Brigada Ecológica y efectivos del Destacamento 23. Según informó Rosario3, la intervención solo se iba a llevar a cabo en caso de que el ejemplar se acercara peligrosamente a la costa, lo que finalmente no ocurrió.

Dos yacarés en Salta

A principio de mes, dos ejemplares de la misma especie fueron vistos en la zona de Tres Palmeras, ubicada al oeste de la ciudad de Salta. El hallazgo se conoció a partir de la circulación de un video en redes sociales, donde se observa a los reptiles desplazándose por el río Arias, en un La captura del momento fue realizado por motociclistas que circulaban por el área y la difusión del video generó una rápida respuesta oficial, con el despliegue de la Policía Rural y Ambiental, que realizó patrullajes nocturnos con el objetivo de localizar a los ejemplares y prevenir eventuales incidentes.

En la grabación, uno de los presentes expresaba: “Un yacaré en la cataratita… ¡no!, estamos pa’ trás”, lo que reflejaba el desconcierto ante la proximidad de los animales a la zona urbana. Las imágenes muestran con nitidez a los animales próximos a la orilla, en un tramo del curso de agua del río Arias, cercano a viviendas y espacios de uso cotidiano.

Las autoridades mantuvieron controles permanentes en la zona, de acuerdo con lo que explicó el comisario Barón Gutiérrez. La aparición de los animales generó preocupación principalmente porque tanto niños, como mascotas y personas suelen acercarse al río y, según lo que explicó el efectivo policial, se trata de una especie autóctona de Sudamérica que reacciona de manera defensiva en caso de sentirse amenazado o acorralado. Por este motivo, solicitaron a la población evitar el contacto y no intentar capturar o ahuyentar a los animales, recomendando mantener distancia y dar aviso inmediato a la línea de emergencias 911 ante nuevos avistamientos.



