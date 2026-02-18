Aumento de colectivos: el Gobierno actualizó las tarifas a partir de este miércoles y fijó un nuevo aumento para marzo

NACIONALES

La Secretaría de Transporte aprobó los cuadros tarifarios que comenzarán a regir este miércoles en los servicios públicos urbano y suburbano de jurisdicción nacional , y que volverán a sufrir un incremento a mediados de marzo.

Según la Resolución 11/2026 publicada en el Boletín Oficial , el valor del boleto mínimo será de $ 650 , un 31% más que ahora. En tanto, desde el 16 de marzo costará $ 700 , con lo que será un 41% más caro que en la actualidad.

Ambos valores se acercarán a lo que cuestan los colectivos que están bajo jurisdicción de la Ciudad y los de la provincia de Buenos Aires, que desde marzo del año pasado ajustan sus valores todos los meses a un ritmo del 2% más la inflación y cuyas cámaras empresariales hablaron de “competencia desleal en algunos tramos”. Actualmente, en la Ciudad el mínimo cuesta $ 650,11, mientras que en Provincia sale $ 721,83.

En paralelo, el anexo de la normativa estableció que los viajes de 3 a 6 kilómetros costarán $ 724,09; los de 6 a 12 km. $ 779,87; los de 12 a 27 km. 835,71; y los de más de 27 km. saldrán $ 891,16.

Además, aclara que la tarifa mínima de $ 650 es para usuarios que paguen con la tarjeta SUBE registrada o con medios de pago como tarjetas de crédito y aplicaciones. Quienes paguen con SUBE y no esté registrada abonarán el mínimo de $ 1.033,50 .

Entre los argumentos, la Secretaría de Transporte indicó que “se han registrado y reconocido incrementos en los precios de insumos y servicios , incluyendo al gasoil, seguro de responsabilidad civil del parque móvil del autotransporte público de pasajeros, el precio del material rodante y el de los repuestos necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo”.

En ese sentido, remarcó que, “con la finalidad de mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, en condiciones de calidad y eficiencia, resulta necesario trasladar una parte de los costos de explotación de tales servicios a los cuadros tarifarios”.

Los colectivos de jurisdicción nacional aumentaron por última vez en noviembre, cuando habían sumado un 10% a las tarifas. Ahora, tras los incrementos de marzo y abril, la brecha con los porteños y los bonaerenses puede volver a estirarse, ya que en ambos distritos siguen con el esquema de aumentos del 2% más la inflación del IPC.

Más allá del aumento, siguen vigentes los descuentos por tarifa social : que consisten en rebajas del 55% para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros grupos.

Además, continúa activo el sistema de boleto integrado, conocido como Red SUBE, por el cual el segundo viaje se paga un 50% y el tercero un 75%. Aquí no participan los colectivos de la provincia desde el año pasado, pero si funciona con trenes, colectivos de la Ciudad y subte.

La medida alcanza a un total de 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Fuente: Clarín