Video: mataron a tiros a un hombre delante de sus nietas en un posible ajuste de cuentas en Moreno

NACIONALES

Un hombre fue asesinado a balazos en la puerta de su casa en la localidad de La Reja, partido de Moreno , y delante de dos nietas que presenciaron todo.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cuadra, ubicada sobre la calle Santa Cruz al 2700, y se escucha al hombre gritar desesperado. “Llamá a tu abuela” , le indicó a una de las menores mientras estaba tirado en el piso sin poder moverse.

En las imágenes se ve cuando Maximiliano Jonathan Requejo Pozzi salió a la vereda, le dio la mano al hombre que había tocado el timbre y, en cuestión de segundos, el visitante sacó un arma y le disparó a quemarropa.

El agresor le disparó dos veces . Una bala entró en la axila y la otra en la panza. Después, escapó corriendo hacia un auto que lo esperaba a pocos metros. Todo ocurrió frente a sus nietas y a un vecino que se había acercado a la puerta a saludar.

En el video se escucha el pedido desesperado de Requejo Pozzi, que, ya herido en el piso, le pidió a la nena más chica que llamara urgente a su abuela para que lo ayudara. Un vecino también se acercó y llamó al 911 para pedir asistencia.

El hombre fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega , donde permaneció internado durante dos días. Este lunes, finalmente, se confirmó su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la fiscal Carina Saucedo, de la UFI N° 2 de Moreno, quien ordenó revisar todas las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de escape del asesino. El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Fuente: TN