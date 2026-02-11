Una sorpresiva nevada en pleno verano tiñó de blanco las cumbres de Bariloche y El Bolsón

NACIONALES

Tras semanas de alertas por temperaturas récord y riesgo de incendios, hubo una nevada sorpresiva en pleno verano en Bariloche y el Bolsón.

La llegada de una masa de aire polar desde el Pacífico provocó un brusco descenso de las temperaturas en la región andina y el Cerro Catedral , en Bariloche , y las cumbres del Piltriquitrón , en El Bolsón , amanecieron este martes cubiertos por un manto de nieve fresca.

En cotas altas los termómetros marcaron valores bajo cero y las precipitaciones, que comenzaron como lluvia en el sector urbano de Bariloche pasadas las 11, se transformaron en nieve por encima de los 1600 metros . El fenómeno se mantuvo durante gran parte del día y se esperaba que perdurara en forma intermitente durante las siguientes 36 horas.

La nevada sorprendió tras un fin de semana con temperaturas inusuales para la época, con máximas cercanas a 30 °C . Para la zona andina, la humedad aportada por el sistema frontal fue un alivio frente a la sequía y contribuyó a las tareas de prevención y control de incendios en áreas vulnerables, ya que la provincia transitaba una Emergencia Ígnea.

Los turistas y vecinos compartieron imágenes de las cumbres completamente blancas; muchos tuvieron que cambiar ropa ligera por abrigo y la postal se convirtió en un atractivo extra para la temporada. " Bariloche no lo entenderías" , fue la frase que más circuló en redes sociales a modo de broma ante la nevada sorpresa.

Por la nevada, Protección Civil y Vialidad recomendaron circular con precaución: la Ruta Nacional 40 , que une Bariloche con El Bolsón , presenta tramos con calzada húmeda y baja adherencia debido a la s persistentes lluvias en las zonas bajas .

Según indicó el diario Río Negro , se espera que el sistema frontal comience a retirarse hacia el jueves, dando paso nuevamente a días despejados pero con temperaturas mínimas más bajas que el promedio histórico para febrero.

Fuente: TN