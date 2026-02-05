Una nena de 12 años cayó de la caja de la camioneta y se golpeó la cabeza: Lucha por su vida

Un menor de 12 años se encuentra en estado de gravedad luego de caerse de la caja de una camioneta en Carlos Paz. El niño está internado en el Hospital de Niños de Córdoba.

El accidente se produjo en la noche del lunes en la esquina de las calles México y La Habana de la mencionada localidad de Punilla. De acuerdo a información oficial, chico cayó de la Ford Ranger, que era manejada por su padre.

El menor golpeó su cabeza contra el cordón de una vereda y fue trasladado al Hospital Sayago, pero fue derivado al mencionado sanatorio de la capital cordobesa por la gravedad de su cuadro, que daba cuenta de un traumatismo de cráneo y fractura expuesta en el pie derecho.

El niño se encuentra en estado reservado en terapia intensiva. Investiga el caso la Fiscalía de Primer Turno de Villa Carlos Paz, que busca determinar las circunstancias que derivaron en el accidente y las responsabilidades correspondientes en el hecho.



