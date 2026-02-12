Home Ads
NACIONALES

Un sismo de 6.1 grados sacudió Chile: se sintió en Mendoza y evacúan los edificios públicos

Redacción CNM febrero 12, 2026

Se registró un sismo de 6.1 grados en Chile que se sintió en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba y San Luis.

Según informaron desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) el temblor ocurrió a las 10.35 con epicentro a 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge y fue percibido entre la regiones de Atacama y Ñuble.

La directora del SENAPRED, Alicia Cebrián, informó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada descartó el riesgo de tsunami en todo el territorio chileno .

El temblor tuvo una profundidad estimada de 33 kilómetros y fue clasificado por el organismo como un sismo de intensidad media.

“A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”, indicaron desde el SENAPRED.

“ Nos mantenemos monitoreando a través de nuestra unidad de alerta temprana las distintas regiones donde se ha percibido y seguiremos informando a través de nuestros canales oficiales”, señaló Cebrián.

En Argentina, el temblor se sintió en algunas provincias linderas a la cordillera de Los Andes, como Mendoza, San Juan, La Rioja y otras del centro del país, como San Luis y Córdoba .

Fuente: TN


