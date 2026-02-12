Un sismo de 6.1 grados sacudió Chile: se sintió en Mendoza y evacúan los edificios públicos

NACIONALES

Se registró un sismo de 6.1 grados en Chile que se sintió en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba y San Luis.

Según informaron desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) el temblor ocurrió a las 10.35 con epicentro a 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge y fue percibido entre la regiones de Atacama y Ñuble.

La directora del SENAPRED, Alicia Cebrián, informó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada descartó el riesgo de tsunami en todo el territorio chileno .

El temblor tuvo una profundidad estimada de 33 kilómetros y fue clasificado por el organismo como un sismo de intensidad media.

“A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”, indicaron desde el SENAPRED.

“ Nos mantenemos monitoreando a través de nuestra unidad de alerta temprana las distintas regiones donde se ha percibido y seguiremos informando a través de nuestros canales oficiales”, señaló Cebrián.

En Argentina, el temblor se sintió en algunas provincias linderas a la cordillera de Los Andes, como Mendoza, San Juan, La Rioja y otras del centro del país, como San Luis y Córdoba .

Fuente: TN