Otra vez la Banda del Millón: golpean a una abuela influencer y la amenazan con tirarle agua hirviendo

NACIONALES

La Banda del Millón sigue atacando. En esta oportunidad, eligieron la casa de una abuela influencer , a quien la amenazaron con quemarla con agua caliente y secuestrarla si no les daba el dinero de sus cuentas y joyas.

Todo fue controlado y dirigido desde la cárcel por dos de sus líderes: Brandon Imanol Brites y Lucas Ezequiel Merels , de 19 y 20 años.

Mónica Mancini , de 82 años, es conocida por su perfil en Instagram, @moni.datadeabuela. “Te comparto todo lo que aprendí en mis 80 años. Poesía, cocina, música , química y muchos más!” , se presenta en su perfil, que tiene más de 212 mil seguidores.

La abuela influencer fue víctima de la ya famosa Banda del Millón, una organización criminal que es dirigida por jóvenes desde la cárcel , que tiene a 11 integrantes tras las rejas y que actúa en el ámbito de la zona norte, donde luego de hacer inteligencia previa ingresa a casas , donde generalmente viven adultos mayores, a quienes los reducen, amenazan y les roban.

Según la investigación, a cargo de Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, Mancini fue sorprendida cerca de las 2.30 de la madrugada del viernes 9 de enero por tres ladrones -que serían menores de edad- que treparon la reja de su casa y por el techo accedieron a un patio interno.

Los ladrones permanecieron más de tres horas dentro de la casa . La empujaron, le provocaron una herida en la espalda y hasta la amenazaron con un cuchillo. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad que tenía en su casa.

Pero la brutalidad no quedó ahí y volvieron a decirle que la iban a quemar con agua caliente o secuestrarla si no les daba el dinero y joyas que tenía.

Todo el accionar de los tres asaltantes era seguido desde un celular , donde por intermedio de una videollamada un joven les daba órdenes y los guiaba para hacerse con el botín.

Desde la cárcel habían hecho todo el trabajo de inteligencia previa. El punto de partida fue el perfil de Instagram de la mujer. Luego, saber su dirección y los movimientos. La Banda del Millón funciona con un brazo desde prisión y otro desde el terreno , con cómplices -muchos de ellos menores- que disfrazados de repartidores estudian los movimientos de las víctimas.

https://www.instagram.com/moni.datadeabuela?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

A Mancini le robaron joyas, euros y dinero en efectivo. Como les parecía poco, también le vaciaron sus cuentas bancarias y de billeteras virtuales.

“Se transfirieron 10 millones de pesos” , confió a Clarín una fuente de la investigación.

El 30 de octubre, dos meses antes del robo, delincuentes intentaron ingresar a la misma casa, pero un vigilador privado se dio cuenta y pudo llamar a la policía, por lo que no llegaron a concretar el hecho.

El fiscal Ferrari junto a la DDI de San Isidro comenzaron a trabajar, principalmente en los análisis telefónicos y de las cámaras de seguridad municipales.

A pesar de ser una banda sofisticada en su accionar, con el trabajo previo de campo y en la ejecución de los hechos, cometieron un error de principiantes : dejaron registrado el CBU utilizado para transferir el dinero de la jubilada Mancini.

El resultado de las pericias indicó que Brandon Brites estuvo detrás del brutal ataque . La cabeza de la Banda del Millón operó desde la celda 9 del Pabellón 9 de la Unidad Penitenciaria N° 45 de Melchor Romero, donde se encuentra detenido.

Allí fue allanado por personal de la DDI de San Isidro. Le secuestraron un celular que será peritado.

“Es la cuarta vez que se lo allana”, dijo un investigador sobre Brandon, quien sumó una nueva imputación.

Meses atrás, el mismo detective describió a Brandon como “un chico muy cínico y con un nivel de inteligencia superior a la media del resto de sus cómplices”.

Por el robo a Mancini, y por otro asalto a otra vivienda que ocurrió el 9 de enero, fue imputado Merels, otro de los integrantes de la organización criminal.

También fue requisada su celda, en la Unidad N° 9 de La Plata, donde le encontraron tres teléfonos.

“Es muy difícil comprometerse con ‘el que las hace las paga’ si por más que los agarremos y encerremos van a seguir operando desde la cárcel. Es ridículo que desde la cárcel personas que están vinculadas con delitos como éstos sigan marcando casas y comandando robos”, dijo el intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

Son más de una docena de robos, todos en zona norte. Entre las víctimas están el periodista Ángel “Baby” Etchecopar (71) y el hermano del intendente de San Isidro.

También están acusados de los crímenes del empresario y proteccionista de animales Jorge De Marco (65), en marzo del 2024, y de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga (81), en octubre último.

La modalidad elegida era el escruche, es decir, ingresar a las casas por la fuerza violando alguno de los ingresos. A los ladrones no les importaban si las casas estaban habitadas o no. Hacían un trabajo de inteligencia que era monitoreado por Brites.

El fiscal Ferrari mandó a juicio a los hermanos Hugo Isaías Castillo San Martin (20) y Elian David Castillo San Martin (22), Brandon Imanol Brites (19), Thiago Leonel Samir González (18), Jonás Agustín Gallardo (20), Diego Ezequiel Gómez (24), Pablo Román Paletta (21), Jairo Ezequiel León (24), Juan Manuel Moyano (32), Sofía Oriana Gómez (22) y Nicolás Ezequiel Gamarra (25).

Además, la organización trabajaba con otros 12 integrantes, todos menores de edad entre los 12 y 17 años, quienes fueron detenidos a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Como particularidad, en varios hechos dejaban mensajes escritos en las paredes , parafraseando a la banda de Mario Vitette Sellanes en el denominado “Robo del Siglo” de la sucursal de Acassuso del Banco Río.

“Se la quitamos a los ricos y la llevamos al comedor" o "En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, solo plata y amores" , escribían. Y dejaban la firma con los números "32" y "79" , que en la quiniela significan el dinero y el ladrón .

Como conclusión, el fiscal afirmó que “estos delincuentes resultan ser s umamente violentos con las personas a las que roban, ya que los golpean, maniatan, queman con objetos o agua caliente, amenazan de muerte, todo con la finalidad de que le entreguen el dinero u objetos de valor que posean”.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín