Un pesquero chino hundido para crear un arrecife artificial: cómo es el lugar donde desapareció Sofía Devries en Puerto Madryn

NACIONALES

Puerto Madryn está conmocionada por la desaparición de Sofía Devries , una joven de 23 años de quien se perdió el rastro mientras hacía buceo junto a su novio . Mientras Prefectura despliega un operativo para encontrarla, se conocen detalles sobre cómo es arrecife artificial en el se sumergió junto a otros tres buzos y tres instructores.

Se trata de un arrecife creado en 2017 a partir del hundimiento del pesquero de origen chino Hu Shun Yu 809 a unos 30 metros de profundidad, frente a las costas de Puerto Madryn, en inmediaciones de Punta Cuevas.

La embarcación había sido capturada en aguas jurisdiccionales argentinas por estar pescando ilegalmente calamar y se encontraba desde abril de 2015 en el muelle Luis Piedrabuena. Previo al hundimiento, el pesquero fue despojado de su motor, todo el sistema de propulsión, se le sacó el timón y la hélice y quedó el "casco pelado" con solo el puente de mando. La tarea demandó varios meses hasta retirar el máximo posible de efecto contaminante.

Según describen medios locales, cinco meses después del hundimiento, en mayo de 2018, el arrecife ya se había convertido en un parque acuático poblado de algas y peces atractivos para aficionados al buceo locales y de afuera.

La maniobra de hundimiento realizada en diciembre de 2017 comenzó con el desplazamiento desde el muelle Luis Piedrabuena , donde se soltaron las amarras y lentamente se lo trasladó hasta el monumento del Tehuelche, sobre el extremo sur de Puerto Madryn, desde donde hay una panorámica de la ciudad que bordea el Golfo Nuevo.

El hundimiento se produjo por inundación del casco, tras la apertura de las esclusas que fueron escorando el armazón hacia babor hasta que fue "tragado" por el mar. Dicho proceso fue seguido desde la costa por autoridades argentinas, y contó con la supervisión de especialistas ambientales para que el hundimiento no tuviera riesgos de contaminación.

La historia de esta embarcación tuvo ribetes políticos, sociales, económicos, ambientales y hasta diplomáticos. De los 31 tripulantes, 15 regresaron de inmediato al país asiático y otros 16 permanecieron como "guardia" a bordo, e incluso uno de ellos falleció de una hepatitis fulminante en el hospital local.

El arrecife artificial terminó consolidándose durante el 2018. El casco del barco hundido está apoyado sobre uno de sus laterales, a una profundidad que supera los 30 metros. Y con el paso del tiempo, los buzos lo utilizan como referencia de medición dentro del agua.

Ahora, ese arrecife artificial es el escenario donde los agentes de Prefectura buscan dar con Sofía Devries, la joven de Moreno que desapareció durante una inmersión en las costas de Puerto Madryn.

Allí, la joven de 23 años buscaba la titulación junto a otros tres aspirantes en aguas del Golfo Nuevo. Pero, de los siete integrantes que se sumergieron, Devries nunca volvió a la embarcación. Luego su novio e instructor de buceo habría informado que "tuvieron un accidente" estando a profundidad. Ocurrió este lunes, y desde entonces hay un intenso operativo de búsqueda para dar con la joven morenense.

Fuente: Clarín