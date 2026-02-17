León XIV analizó las denuncias contra el Opus Dei en Argentina con sus máximas autoridades

NACIONALES

La renovación y una actitud de mayor apertura y transparencia del Opus Dei fueron tratados por Leon XIV con sus máximas autoridades, el prelado monseñor Fernando Ocáriz, y su vicario auxiliar, el monseñor argentino Mariano Fazio, durante la primera audiencia que el pontífice les concedió y que había despertado una singular expectativa por los cambios internos que están estudiando los seguidores de san Josemaría Escrivá de Balaguer y las denuncias en la Argentina.

Actualmente, el Opus Dei se encuentra en un proceso de adecuación de sus estatutos, en línea con la decisión de Francisco, en 2022, de modificar la figura canónica que ostentaba, una prelatura instituida por Juan Pablo II en 1982, lo cual implica que su cabeza es un obispo, para que pasara a tener el mismo carácter que otras comunidades de la Iglesia católica.

De hecho, Francisco dispuso que dejara de informar sobre su marcha a la congregación para los Obispos y pasara a hacerlo al dicasterio (ministerio) del Clero como todas las demás comunidades. Francisco dijo que el Opus Dei debe basarse “más en el carisma que en la autoridades jerárquica”, en sintonía con el testimonio de su fundador.

Paralelamente, La Obra fue denunciada judicialmente en 2023 por trata de personas y explotación laboral en perjuicio de decenas de mujeres un centro de capacitación en el gran Buenos Aires, acusaciones que la institución rechazó de plano, aceptando solamente posibles omisiones en el pago de aportes jubilatorios.

En 2022 las autoridades de La Obra crearon una Comisión de Escucha para que las presuntas víctimas expusieran su situación y recibieran de parte de la institución las explicaciones y las respuestas que correspondan, mientras que los fiscales avanzaban en los pedidos de declaración indagatoria de sus autoridades.

En un comunicado de La Obra se señala que “el Papa destacó que el proceso de adecuación de los estatutos del Opus Dei continúa en fase de estudio y que aún no se puede prever una fecha de publicación”.

“También se trataron algunas controversias puntuales en Argentina, así como la situación de las vocaciones en diferentes regiones, con especial atención al contraste entre África y Europa”, se agrega.

Detalla que “el diálogo abordó diversos temas relacionados con la labor de evangelización de la Obra en el mundo, en el marco de su camino hacia el primer centenario”.

Añade que el prelado también “le manifestó al Papa la unión, el afecto y la oración de los miembros del Opus Dei hacia el Santo Padre y toda la Iglesia”.

Finalmente, le entregó dos libros. Uno: “La Iglesia en la calle. La recepción de la Gaudium et Spes en seis santos pastores”, del sacerdote agustino Ramón Sala González, que incluye un capítulo sobre san Josemaría.

El otro libro: “Yauyos, una aventura en los Andes”, de Samuel Valero, sobre la labor evangelizadora de sacerdotes del Opus Dei en Perú.

Antes de concluir la reunión, el Papa León XIV impartió su bendición apostólica, que extendió a todos los miembros del Opus Dei y a quienes participan en sus apostolados.

Fuente: Clarín