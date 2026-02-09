NECOCHEA: Ladrón ingresó a una casa, desvaneció con gas a toda la familia y desvalijó el lugar

ZONALES













Un ladrón desvaneció a los integrantes de una familia, luego de adormecerlos con el gas de las hornallas de la cocina, para robar en su vivienda, en un suceso registrado en el sur de la Provincia de Buenos Aires. El malviviente logró darse a la fuga y el buscado por los pesquisas policiales.

Trascendió que el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este lunes, se produjo cuando el delincuente ingresó a una finca situada en calle 49, entre 84 y 86, en el denominado barrio Norte, en Necochea, oportunidad en la que abrió las distintas hornallas de la cocina.

En el expediente consta que el gas ocasionó que los diversos moradores de la casa quedaran desvanecidos, ocasión que el marginal aprovechó para apoderarse de prendas de vestir, dinero, alhajas y dos aparatos de telefonía celular.

Ante la situación, los damnificados consiguieron reaccionar y entonces el individuo escapó rápidamente por una ventana existente en la cocina.

Posteriormente, se comprobó que el sujeto había entrado al inmueble al forzar la puerta principal del domicilio.



