El municipio de General Madariaga garantizó el acceso a la salud con traslados a centros de mayor complejidad invirtiendo 226 millones de pesos durante todo el 2025

MADARIAGA





Durante todo el 2025 la municipalidad de General Madariaga siguió acompañando a nuestros vecinos no sólo con el sistema de salud local, sino también garantizando el acceso a atención médica de mayor complejidad con su sistema de traslados.

A través del servicio municipal de traslados sanitarios, durante el año 2025 se realizaron derivaciones a distintos centros de referencia de la provincia y la Capital Federal, permitiendo que miles de madariaguenses puedan continuar sus tratamientos, estudios e intervenciones en hospitales especializados.

La Secretaría de Salud brindó el siguiente infome:

Traslados realizados en 2025:

• La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 384 personas

• Mar del Plata: 3.120 personas

Estos números reflejan el compromiso permanente del municipio con una salud pública que acompaña a cada paciente más allá de las fronteras de nuestro distrito, asegurando que la distancia no sea un obstáculo para recibir la atención necesaria.

El sistema de salud municipal no solo responde en la atención primaria y hospitalaria local, sino que también cumple un rol clave en la logística, coordinación y contención de los pacientes y sus familias cuando deben continuar su atención en centros de mayor complejidad.

Ello implica claramente una inversión millonaria en un contexto por demás dificil que se hace cada día más complicado.

Para que se tenga dimensión de ese costo para el presupuesto municipal, los traslados a la ciudad de La Plata y y la ciudad Autónoma de Buenos Aiers insumieron una cifra aproximada de 42 millones de pesos en 2025.

El traslado en el minibús a la ciudad de Mar del Plata arrojó un costo de 24 millones de pesos en todo 2025.

Otro tema no menor son los traslados en ambulancia tanto a Mar del Pata como a la ciudad de La Plata. El gasto alcanzó a aproximadamente a 160 millones de pesos en todo el 2025.

En estos montos se incluye combustible, peajes, y viático del chofer, enfermeros y médicos. No se incluyen los salarios del personal ni los gastos y deterioros del material rodante.

Vale decir que el 40% de la población de General Madariaga no tiene ninguna cobertura de salud, según el último censo, y actualmente las obras sociales y prepagas o no pagan o pagan tarde y mal. Constantemente estamos informando de las deudas de las principales obras sociales de nuestra ciudad. A ello se suma que lo que reconocen como valor de cada prestación dista del valor real que la misma implica.

Por lo tanto, el presupuesto municipal debe solventar no solo el retraso en el pago sino también la diferencia de lo que paga la obras social y lo que realmente sale la prestación.

A pesar de todo ello se sigue trabajando para que cada vecino de General Madariaga tenga acceso a una salud cercana, humana y de calidad en la medida que el presupuesto municipal asi lo permita.

Al respecto, el intendente municipal señaló: “Desde que asumimos en 2015 planteamos a la salud pública municipal como prioridad. Y ella no termina en los límites del distrito. Por eso ampliamos y mejoramos la flota de vehículos para los traslados. Cada vez que un vecino necesita atención de mayor complejidad, el Estado municipal ha estado presente para acompañarlo y garantizar que pueda llegar a donde debe atenderse. Estos traslados representan un enorme esfuerzo humano y económico, que hoy se dificulta cada día más porque son más acotados los recursos que disponemos.”