Un jugador del ascenso fue asesinado con una botella rota durante una pelea en Rafael Castillo

NACIONALES

Lucas Ignacio Pires , exjugador de Almirante Brown de 29 años, fue asesinado con el filo de una botella rota durante una brutal pelea en Rafael Castillo .

El hecho ocurrió el viernes, en la esquina de Raulíes y Alagón , donde una discusión terminó de la peor manera. El fiscal del caso investiga un preunto crimen intrafamiliar . Según fuentes del caso, el autor del homicidio habría sido uno de sus hermanos .

Según informaron fuentes policiales, la disputa se desató en plena calle y uno de los agresores atacó a Pires con el filo de una botella rota, provocándole una herida gravísima en el antebrazo derecho.

Familiares y vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner , pero los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad del corte, que habría sido producido en una arteria.

Efectivos de la Comisaría Segunda Sur, junto a personal de la DDI y del área de Inteligencia Criminal, desplegaron operativos en la zona para intentar dar con los sospechosos.

La causa quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas , de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza, quien investiga las circunstancias del crimen y trata de identificar a los autores.

La principal hipótesis de la fiscalía es que se trató de una pelea entre hermanos que terminó en un asesinato. Según pudo saber TN , dos hermanos tienen antecedentes. Ahora, analizan las imágenes de una cámara de seguridad que captó la secuencia completa del crimen.

La noticia generó una profunda tristeza en el ambiente del fútbol. Almirante Brown comunicó el fallecimiento de su exdelantero a través de las redes sociales y acompañó a la familia en este difícil momento.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, expresaron.

“Mi más sentido pésame a la familia, tuve la suerte de compartir partidos de inferiores con él y era hermoso verlo jugar, un guapo que cuidaba la pelota como él solo. Que en paz descanses, Luquitas”, escribió un excompañero de la víctima.

Pires, de 29 años, jugó 8 partidos en la temporada 2015/2016 con la camiseta del Mirasol y convirtió un gol ante Brown de Adrogué. Su historia estaba ligada al club: Omar Pires, su hermano, y varios primos también defendieron los colores de Isidro Casanova.

Fuente: TN