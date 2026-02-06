Un joven viajó colgado de un camión en plena Autopista 25 de Mayo

NACIONALES





Un joven fue grabado mientras viajaba colgado de un camión en la autopista 25 de Mayo, sentido a la autopista Buenos Aires-La Plata.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:30 de la mañana y generó la preocupación del resto de los automovilistas que pasaban por el lugar.

“Todos los autos le tocaban bocina al camión pero el camionero no se daba cuenta, no tenía visibilidad”, contó Yanina, la joven que filmó las imágenes mientras viajaba de acompañante hacia su trabajo.

En diálogo con TN, la joven estimó que la persona que viajaba colgada “tenía entre 25 y 30 años” y “se reía y se burlaba” de la gente que le tocaba bocina.

Según Yanina, el camión luego siguió hacia el Paseo del Bajo. “Es una imprudencia y un peligro”, opinó la joven, ya que el joven podría haber provocado un grave accidente si se caía sobre la autopista.

El hombre “iba agarrado de la manija del medio y de un costado e iba pancho por la vida, pero para nosotros era una negligencia y una imprudencia total”, sostuvo Yanina.



