Un conductor mató a un ciclista, intentó escapar y murió en un choque frontal

NACIONALES

Un joven de 24 años atropelló, mató a un ciclista y murió minutos después en un choque frontal mientras escapaba por la Ruta Nacional 68.

El brutal episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 160, en jurisdicción de La Merced, en Salta.

El director general de Seguridad Vial de Salta confirmó que Adrián Sánchez Rosado, el conductor del auto embistió a un ciclista -de alrededor de 30 años- que circulaba en el mismo sentido.

A raíz del impacto, la víctima murió en el acto. El automovilista no se detuvo para asistirlo y continuó su marcha.

Ocho kilómetros más adelante, en la denominada “Curva de Sumalao”, el conductor volvió a chocar : esta vez, de frente contra otro vehículo .

Como consecuencia del violento impacto, el joven de 24 años murió en el lugar . La conductora del segundo auto, una mujer de aproximadamente 40 años, sufrió una fractura en la pierna izquierda y fue trasladada a un hospital.

De acuerdo con las autoridades, al momento del choque el joven no llevaba colocado el cinturón de seguridad , mientras que la conductora sí lo utilizaba.

En un primer momento, ambos incidentes fueron investigados por separado. Sin embargo, luego de las pericias iniciales y la toma de testimonios, la Policía de Salta determinó que era el mismo conductor en los dos hechos.

En la zona trabajaron efectivos policiales, peritos de Criminalística, bomberos y personal de Seguridad Vial. Durante varias horas, los carriles permanecieron parcialmente cortados para permitir las tareas forenses y el relevamiento de pruebas.

“Se puede presumir que hubo alta velocidad por el estado de los vehículos . También se presume, por declaraciones de testigos, que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, ya que lo hacía en zigzag en distintos tramos ”, señaló Sánchez Rosado en declaraciones al diario La Nación . De todas maneras, aclaró que aún esperaban los resultados de los análisis de sangre para confirmar si el joven estaba alcoholizado.

El funcionario remarcó que la velocidad y el consumo de alcohol son las principales causas de los accidentes viales graves, junto con la distracción por el uso de dispositivos móviles, y reiteró la importancia de utilizar el cinturón de seguridad para reducir las consecuencias en caso de choque.

Fuente: TN