Horror en Termas de Río Hondo: encontraron a una mujer calcinada, envuelta en una frazada y con mutilaciones

Una mujer de 65 años fue encontrada asesinada y calcinada en la parte trasera de un cementerio de Las Termas de Río Hondo , luego de permanecer desaparecida desde el domingo.

El cuerpo estaba envuelto en una frazada y tenía mutilaciones. Por el hecho, la Justicia detuvo a un hombre de 38 años , señalado como principal sospechoso, mientras se investigan las circunstancias y el momento exacto del crimen.

La víctima fue identificada como Ramona Emilia Medina , quien vivía en el barrio Agua Santa. Según la denuncia, había salido a los corsos y no regresó a su casa. Ante la alerta de un familiar, se activó el protocolo de búsqueda de personas y se difundió su imagen.

Un remisero aportó un dato decisivo: contó que fue llamado a una casa del barrio Herrera El Alto y que, al llegar, vio a una mujer sentada y a un hombre que intentaba subirla al vehículo. Por considerar que ambos estaban ebrios, se negó a realizar el viaje . Con ese testimonio, el fiscal Gustavo Montenegro solicitó allanamientos, que fueron autorizados por el juez Silvio Sálice .

En el procedimiento fue aprehendido L.R.B. (38) . La Policía secuestró dos teléfonos celulares , uno de ellos presuntamente de la mujer desaparecida. Horas más tarde, y ante los avances de la investigación, el acusado habría indicado el lugar donde se encontraba el cuerpo .

Con datos aportados por el sospechoso, los investigadores llegaron a un campo lindero a un cementerio, donde encontraron el cadáver quemado y envuelto en una frazada . Fuentes del caso indicaron que faltaban extremidades y el cráneo , por lo que las pericias forenses deberán establecer si las lesiones se deben al fuego o a la acción de animales.

La principal hipótesis es femicidio . Los expertos buscan determinar si la víctima fue incendiada con vida , el horario tentativo de muerte y si actuó una sola persona .

