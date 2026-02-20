Home Ads
NACIONALES

Tu boda en un lugar icónico de tu ciudad: Mar del Plata busca sumarse a la tendencia que es furor en el mundo

Redacción CNM febrero 20, 2026

El Concejal de Mar del Plata, Marcelo Cardoso, presentó un proyecto para permitir la realización de matrimonios civiles y ceremonias convivenciales en espacios públicos, culturales y naturales de la ciudad.

La propuesta busca que las parejas puedan elegir escenarios significativos, más allá de la tradicional oficina del Registro Civil, y al mismo tiempo poner en valor el patrimonio local.

Entre los lugares contemplados aparecen espacios muy representativos como:

Según el proyecto, el Municipio no asumiría el costo de las celebraciones, sino que se establecería un arancel por el uso del espacio público , destinado al mantenimiento y conservación de esos lugares.

El propio Cardoso explicó que la iniciativa “no crea nuevos derechos ni impone obligaciones adicionales al Municipio, sino que ordena y regula una práctica que ya existe, dándole un marco claro, previsible y respetuoso del espacio público ”.

Además, señaló que la ordenanza busca acompañar las nuevas formas en que las personas deciden celebrar sus vínculos y que se apoya en normativa vigente, garantizando la preservación del patrimonio, la convivencia ciudadana y la igualdad de acceso.

También destacó que lejos de generar gastos, el proyecto prevé cuadros tarifarios destinados al mantenimiento y puesta en valor de los espacios culturales y naturales .

La iniciativa, resumida bajo el lema “Espacios que Unen”, apunta a posicionar a Mar del Plata como una ciudad moderna, ordenada y elegida también para celebrar momentos importantes de la vida.

Fuente: TN


