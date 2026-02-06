Trillaban un campo y cinco hombres atacaron sexualmente a un camionero

NACIONALES





Cinco hombres fueron imputados por un grave ataque sexual cometido contra un camionero en la zona rural de Villa Ana. Por el hecho, cuatro de los acusados permanecen detenidos con prisión preventiva, mientras que el quinto imputado transita el proceso en libertad con restricciones, a raíz de criterios judiciales distintos.





Según se desprende de la investigación, el episodio ocurrió el 24 de enero en un campo ubicado sobre un camino rural, a unos 200 metros de la Ruta Provincial 32, en jurisdicción de Villa Ana. La víctima, un camionero que conocía previamente a los agresores, se encontraba trabajando junto a ellos en el marco de una trilla.





De acuerdo a la denuncia, el hombre fue obligado a descender de su camión a punta de cuchillo. En ese contexto, y en un ataque grupal, los acusados le bajaron el pantalón y abusaron sexualmente de él, provocándole lesiones en la región anal. La víctima relató además que fue sometida a una situación de extrema violencia y humillación, ya que los agresores simularon cortarle el pene mientras exhibían un cuchillo, todo en medio de burlas.





Del ataque quedó registrada una filmación, que fue secuestrada por el Ministerio Público de la Acusación y forma parte de las pruebas centrales del expediente.





Calificación legal

A los cinco imputados se les atribuyó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado, tanto por la participación de varias personas como por el uso de un arma blanca.





Cronología del caso

24 de enero: ocurrió el ataque.

27 de enero: se radicó la denuncia formal.

28 de enero: la Fiscalía ordenó cuatro detenciones.

30 de enero: se realizó la primera audiencia imputativa para los cuatro detenidos.

1 de febrero: fue detenido el quinto implicado.

3 de febrero: audiencia de imputación para el último detenido.





Los imputados

Los acusados son:

Diego Mauri

Diego Bogadín

Jorge Spessot

Enrique Silvero

Mariano Benítez

Todos son asistidos por el estudio jurídico Degoumois.





La investigación





La causa se inició bajo la conducción de la fiscal Elisabeth Aguirre, quien ordenó las primeras detenciones. Posteriormente, el fiscal Valentín Herenú intervino en las audiencias de imputación, y el expediente quedó finalmente a cargo del fiscal Norberto Ríos, quien deberá avanzar con la producción de pruebas para consolidar la acusación y definir si el caso llega a juicio o se explora alguna salida alternativa.





Cuatro presos y uno en libertad





Pese a estar todos imputados por el mismo delito, cuatro acusados continúan en prisión preventiva, mientras que Mariano Benítez quedó en libertad con restricciones.





La diferencia de situaciones procesales se explica por criterios judiciales distintos. Mientras una de las magistradas consideró necesario hacer lugar al pedido fiscal de prisión preventiva para resguardar la investigación, otra jueza entendió que no existe riesgo procesal si Benítez permanece en libertad bajo medidas restrictivas.





El caso continúa en plena etapa investigativa y genera fuerte conmoción por la violencia extrema del ataque y la existencia de un registro fílmico del abuso.