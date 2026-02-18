Tragedia en San Juan: vivía en situación de calle, lo invitaron con un sanguche y murió atragantado

Un hombre en situación de calle murió en San Juan luego de atragantarse con un sánguche que le habían convidado. El trágico episodio tuvo lugar en la localidad de Caucete, a unos 30 kilómetros de la capital en la zona este de la provincia y dejó consternados a los sanjuaninos. El hombre tenía 68 años.

Fuentes policiales confirmaron que el episodio ocurrió en la madrugada de este martes cuando una familia estaba festejando un cumpleaños con un asado en la galería que da frente a la vivienda ubicada en el barrio Justo P. Castro I. Por allí, pasó Ángel Antonio Moreta, "El Cuchumama", un hombre en situación de calle desde hace más de una década. Muy conocido y querido por los vecinos de la localidad sanjuanina.

Quienes estaban de festejo lo reconocieron y lo invitaron a sumarse al cumpleaños. Y lo hicieron convidándole un sanguche de carne. "Era cerca de las 12.30 de la noche cuando El Cuchumama pasó y lo invitamos a quedarse", confirmó uno de los presentes en el festejo.

Pero, el sánguche iba a resultar mortal. El hombre tomó el sánguche y se volvió hacia la vereda para comerlo con tranquilidad y "no molestar", coincidieron quienes estaban allí. Pero, a los pocos minutos advirtieron que Moreta se estaba ahogando y salieron a socorrerlo. Estaba atragantado con un trozo de carne.

"En principio, pensamos que estaba haciendo un chiste pero cuando nos dimos cuenta que el Cuchumama se estaba ahogando, intentamos practicarle unas maniobras para que pueda expulsar lo que no podía tragar. Llegó a escupir un pedazo de carne pero se desmayó ", contó Santiago G., un joven de 26 años que intentó socorrerlo.

Con Moreta en estado de inconsciencia, llamaron al servicio de emergencias (107), pero no había ambulancia disponibles; entonces el joven lo subió a su camioneta - una Ford F-100 - y lo llevó directamente hacia el hospital César Aguilar. Pero, los médicos del lugar confirmaron que el hombre llegó sin signos vitales. Ya estaba muerto.

"Sufrió una asfixia por atragantamiento", fue el parte oficial de los médicos de Guardia del hospital local.

La noticia generó suma consternación a los vecinos de Caucete, quienes lo recuerdan con cariño. "Cuchumama estaba en la calle, pero todos lo ayudábamos con comida, con ropa, o ccon distintas charlas. Lo conocíamos todos. Era un buen hombre, sereno y muy respetuoso ", resumió una de las vecinas a medios locales.

Según el Diario de Cuyo, las agentes que intervinieron en el lugar forman parte de la Comisaría 9na, quienes dieron parte a la Unidad de Abordaje Territorial y luego al ayudante fiscal Facundo Romero, quien encabeza la investigación del caso.

La causa quedó caratulada como "Actuaciones por ahogamiento" y fue derivado al UFI de Delitos Especiales.

Fuente: Clarín