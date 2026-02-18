En qué parte de la casa hay que poner el potus para que tenga hojas colgantes

El potus es una de las plantas más elegidas para decorar interiores. Es resistente, fácil de cuidar y súper vistosa, pero si querés que tenga sus hojas largas y colgantes, hay un algo fundamental a tener en cuenta: la ubicación.
Los expertos en jardinería aseguran que no alcanza solo con regarlo o ponerle fertilizante. El lugar donde lo ubiques puede hacer la diferencia entre una planta compacta y una que despliega esas guías largas y colgantes que tanto llaman la atención.
Esta planta necesita dos cuidados fundamentales: buena luz indirecta y altura . Así, sus tallos pueden crecer hacia abajo y lucirse.
Algunos de los mejores lugares para ubicarlo en casa son:
Además, para que el potus tenga hojas grandes y ramas largas, necesita luz natural abundante pero sin sol directo . Lo ideal es ubicarlo cerca de una ventana luminosa , pero a un costado, para evitar que el sol queme las hojas.
Si lo ponés en un rincón oscuro, va a crecer más lento y con hojas más chicas. En cambio, con buena luz, la planta se va a desarrollar mucho mejor y va a largar esas ramas colgantes que todos quieren.
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes