Gastón Williams, experto en limpieza: “Para eliminar rayones en madera, mezclá 50% de vinagre y 50% de aceite”

Aunque la madera es uno de los materiales más elegantes y atractivos para utilizar en un hogar, con el tiempo puede rayarse y perder su aspecto original. A pesar de que parezca difícil restaurarla, el experto en limpieza Gastón Williams explicó cómo eliminar esos rayones con dos productos que hay en cualquier casa.

El experto reveló que, para eliminar los rayones en la madera, hay que mezclar partes iguales de aceite y vinagre blanco . Esta combinación genera un efecto reparador visual, ya que limpia la zona afectada y nutre la madera, lo que reduce el contraste del rayón.

“Colocá partes iguales de aceite y vinagre blanco y mezcla hasta unificar. Aplicá una pequeña cantidad en un trapo y pasala por el rayón. Uso este tip en la puerta porque me encanta que esté impecable, pero también lo podés usar en otras superficies de madera ”, señaló el especialista.

Aplicar este truco es muy sencillo, y se requieren tan solo esos 2 ingredientes y unos pocos minutos para restaurar cualquier madera de casa:

Aunque este método funciona para rayones superficiales y no reemplaza una restauración profesiona l en caso de daños profundos, es una solución práctica y económica para mantener las maderas del hogar relucientes en el día a día.

