Ni limón ni bicarbonato: cómo sacar el sarro de la canilla sin esfuerzo y en pocos minutos

NACIONALES

El sarro de la canilla es un dolor de cabeza en casi todas las casas. Esas manchas blancas que son producto de la acumulación de minerales del agua, muchas veces no sabemos cómo quitarlas y opacan el aspecto de la grifería. Por eso, existe una forma de limpiarla, sin gastar de más.

Aunque muchos recomiendan limón o bicarbonato , existe un truco igual de efectivo y mucho más rápido: usar vinagre blanco caliente . Es simple, económico y no requiere refregar con fuerza.

Es importante que si la canilla es de bronce antiguo o tiene un acabado delicado, probá primero en una zona pequeña para evitar daños.

Después de limpiar, secá siempre la canilla con un paño . El agua que queda acumulada es la que genera las manchas blancas con el tiempo.

Fuente: TN