Otro accidente con un UTV: una abogada e influencer de 33 años está en terapia intensiva tras volcar en los médanos de Villa Gesell

NACIONALES

Una mujer de 33 años se encuentra en estado reservado luego de sufrir un accidente con un vehículo todoterreno (UTV) en los médanos de Villa Gesell . Se trata de un nuevo caso en la misma temporada en la que sucedió el incidente que casi le cuesta la vida a Bastian, un nene de 8 años que puso en debate la regulación del sector y las responsabilidades en los circuitos de arena.

El hecho ocurrió cerca de las 18 del martes en una zona denominada como "La Hoya", llena de médanos y donde están prohibidas las pruebas de velocidad. Una testigo contó en diálogo con A24 , que la chica iba con su pareja , quien manejaba el vehículo, cuando una maniobra hizo que saliera despedida. Las primeras presunciones hacen creer que no tenía puesto el cinturón de seguridad.

Tras salir disparada del UTV, la joven, identificada como Florencia Rastelli, una abogada e influencer de La Plata, fue aplastada por el vehículo , que volcó en la arena. Según los medios locales, la joven fue asistida de urgencia en el Hospital de Villa Gesell y luego trasladada a la clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde ingresó "por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento".

Asimismo, desde el centro informaron que "presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. También se diagnosticó contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular".

Los investigadores están ahora recabando información para determinar las circunstancias del accidente, aunque testigos adelantaron que el vuelco se dio sin la participación de algún otro vehículo .

Los mismos testigos presenciales del hecho dijeron que el UTV circulaba por la arena a gran velocidad cuando, de manera repentina, perdió el control y volcó varias veces. El impacto fue tan fuerte que una de las ruedas traseras se desprendió, lo que da cuenta de la magnitud del golpe. El vehículo quedó destrozado.

El accidente ocurrió en un sector donde existe señalización sobre las normas de circulación. En el ingreso se observan carteles que advierten: “Si corrés picadas, vas preso” y que prohíben las maniobras temerarias.

Este nuevo accidente se suma a otros episodios recientes en la Costa Atlántica como el que involucró a Bastián Jeréz, el nene de ocho años que sufrió graves heridas en otro siniestro con un vehículo todo terreno en La Frontera, en Pinamar. Ambos se dieron con vehículos de gran potencia en entornos abiertos, con controles limitados y conductores muchas veces sin experiencia suficiente.

La joven, de 33 años, es abogada, madre, emprendedora e influencer. Originaria de La Plata, Florencia aprovechaba sus días en la Costa Atlántica para generar contenido para su marca de fragancias.

"Amo mi trabajo, y estar al palo lo disfruto un montón. Me encanta inventarme actividades", escribía la emprendedora hace algunos días en sus redes. Ahora es su círculo más íntimo el que administra su perfil para pedir por su salud.

"Recen por mí", dice el último mensaje publicado este miércoles en su cuenta que invita a su comunidad a unirse en oración por su pronta recuperación.

Rastelli Mella es abogada, egresada de la Universidad Católica de La Plata,.

Fuente: Clarín