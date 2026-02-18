Poner una bolsita con pétalos de rosas en el lavarropas: por qué lo recomiendan y para qué sirve

En el mundo de los trucos caseros, siempre surgen ideas nuevas que sorprenden. Una de ellas es la de poner una bolsita con pétalos de rosas en el lavarropas , ideal para que las prendas salgan con perfume natural y suave.

El secreto está en el aroma delicado y duradero de los pétalos . Cuando entran en contacto con el agua caliente o tibia del lavado, liberan ese perfume sutil y agradable.

El uso de pétalos de rosas en el lavarropas no reemplaza al detergente ni al suavizante . Su función principal es aromatizar la ropa de forma natural.

Fuente: TN