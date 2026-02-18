El desesperado pedido que hicieron desde las redes de la influencer que volcó con un UTV en Villa Gesell

Tras el grave accidente que sufrió Florencia Rastelli Mella , la influencer y emprendedora de La Plata que lucha por su vida luego de volcar con un UTV en Villa Gesell , desde su cuenta de Instagram se difundió un desesperado pedido de oración.

“Mi hermosa comunidad, hoy las necesito más que nunca . Recen por mi . Florencia Rastelli Mella - 01/08/1992″, publicaron en sus historias de Instagram, junto a una foto suya. Además, compartieron una cadena de oración para pedir por su pronta recuperación tras el accidente.

La influencer estaba de viaje por cuestiones laborales , e incluso subió hace algunos días un video a sus redes sociales sobre como es trabajar en plena temporada, mientras recorría los locales de la marca ubicados en la Costa Atlántica .

El domingo, la mujer estaba de acompañante en un UTV que sufrió un violento vuelco y la dejó atrapada debajo del vehículo . A raíz del impacto, Rastelli salió despedida y tuvo múltiples lesiones .

Fue trasladada de urgencia al Hospital de Villa Gesell, donde llegó inconsciente, con politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano .

Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladada a Mar del Plata , a la Clínica Pueyrredón, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado .

Fuentes oficiales informaron al medio 0223 , el diagnóstico de “fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 Y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. Contusión pulmonar y neumotórax izquierdo , junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular”.

La policía realizó tareas en el lugar para determinar las causas que desencadenaron el accidente, las cuales todavía no fueron esclarecidas.

Fuente: TN