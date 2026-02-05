Tragedia en La Matanza: perdió el control del auto y mató a un hombre frente a su mujer e hijas

Un auto fuera de control mató a un hombre de 37 años luego de chocarlo por la espalda en una calle de Isidro Casanova, en La Matanza. La víctima estaba junto a su mujer, que sufrió lesiones pero está fuera de peligro. El fatídico hecho ocurrió frente a las miradas de las hijas de la pareja.

Al momento del choque, Edwin Edgar Huaranca había levantado la puerta del baúl de su auto en el cruce de las calles Anatole France y Danubio. En ese momento lo atropelló el Peugeot 208 negro. Sufrió graves heridas y murió luego de ser trasladado de urgencia al Hospital Paroissien.

En el caso intervino la fiscal Mariana Sogno, titular de la Unidad Fiscal Número 6, imputó al joven de 18 años que conducía el Peugeot por homicidio culposo.

Mediante una cámara de seguridad ubicada frente al local de aberturas donde ocurrió la tragedia, se vio que Edwin había estacionado su auto, descendió del vehículo y fue embestido por el Peugeot negro que apareció fuera de control.

En las imágenes se observa cómo el Peugeot choca de costado contra las víctimas. Edwin quedó aplastado contra su propio vehículo, mientras que su esposa logró amortiguar el golpe contra una camioneta utilitaria blanca. Según comentó luego la mujer, en el lugar estaban esperando las hijas de la pareja.

Fuente: Clarín