Trabajó 10 años en el INDEC, renunció sin avisarle a nadie y creó un emprendimiento que le cambió la vida

“Siempre fue difícil conseguir ropa en talles grandes” , asegura Camila Albarenga (32), quien transformó su problema en una gran oportunidad de negocio con “Echate un vistazo”, la tienda que viste a mujeres y hombres de talles especiales en todo el país, incluidos algunos famosos .

Tomar la decisión de emprender, sin embargo, no fue sencillo. Se enfrentaba a dudas y miedos sobre la posibilidad de que no funcionara. Por eso, durante 10 años se dedicó a un trabajo de oficina en el INDEC . Fue su primer empleo y le brindaba estabilidad.

Sin embargo, sentía que le faltaba algo más. “Me gustaba, pero sentí que ya había dado todo y que mi lugar estaba en otro lado. Quería hacer algo que me identificara”, cuenta en diálogo con TN .

Cuando la pandemia paralizó el mundo, Camila se animó a dar un gran paso: empezó a vender ropa de mujer de manera online . Estaba obligada a trabajar desde su casa y tenía más tiempo disponible para desarrollar el proyecto.

Al principio, dividía sus días entre el INDEC y su emprendimiento. No sabía si debía arriesgarse. Sus miedos crecían con los comentarios de terceros, pero tenía la certeza de que su proyecto era su verdadera vocación y deseaba dedicarse por completo.

Finalmente, hace dos años decidió escuchar a su intuición y dejó el trabajo de oficina. “Fui, renuncié y no le avisé a nadie ”, confiesa. “Pensé: ‘Si sale mal, techo y comida no me van a faltar. ¿Y si sale bien?’. Y acá estamos. Los caminos se fueron abriendo cada vez más”.

Con el crecimiento del negocio también llegaron nuevas oportunidades. Convenció a su hermano menor de renunciar a sus dos empleos para sumarse al proyecto y, poco después, incorporó una línea de talles especiales para hombres (@echateunvistazo.woman y @echateunvistazo.men en Instagram). Hoy el emprendimiento es familiar: sus padres también forman parte del equipo .

Además, cumplió otro sueño: convertirse en estilista de varios famosos , entre los que se encuentran la periodista Laura Ubfal y la panelista Costa. “Me gusta combinar prendas, ir a los teatros. No puedo creer el presente que estoy viviendo”, asegura.

El negocio comenzó con todas las tallas disponibles, hasta que finalmente encontró su nicho. “Dije, ‘lo mío son los talles especiales’”, cuenta. “Échate un vistazo” tiene talles de hasta 230 centímetros de contorno , con un catálogo que incluye ropa de gala y mallas.

No fue una elección al azar, sino también un mensaje de aceptación hacia ella misma y hacia quienes atravesaron experiencias similares. “Desde siempre fui gordita y se me hacía difícil conseguir ropa. Es angustiante: entrás a los locales, te frustrás y terminás dejando de salir ”, relata.

Con su emprendimiento, Camila busca que nadie se pierda una experiencia por no encontrar qué ponerse. Además, siente que logró reparar parte del daño que genera no encajar en los estándares sociales. “Tengo clientas que me cuentan que apenas entran a un local les dicen ‘no tenemos ropa para vos’ , sin siquiera saber si es para ellas o si es un regalo”, señala.

Su mayor satisfacción es haber ayudado a romper prejuicios. “Me pone muy feliz poder acompañar a la gente”, afirma. Y deja un mensaje para quienes excluyen por la apariencia: “Nunca hay que juzgar al otro, porque uno no sabe las vueltas de la vida”.

