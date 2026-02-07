Tiene 14 años, es de Misiones y descubrió un talento que le cambió la vida: “Aprendí mirando YouTube”

La familia de Alexis siempre notó que tenía un don y lo apoyaron. Le compraron lo que necesitaba, lo llevaron a clases e hicieron todo para que perfeccionara su técnica .

Alexis Agustín Ferszter (14) es de Misiones. A los tres años, como todos los chicos, hacía garabatos en un papel. Hoy, después de clases de dibujo y muchos tutoriales de Youtube , sorprende en Instagram y en fiestas locales con su arte realista.

En una entrevista con TN, mostró su carpeta de dibujos, algunos hechos a pedido y otros por gusto propio y habló de su pasión por el arte y de cómo los bocetos se volvieron una parte esencial de su día a día .

Cuando sus padres notaron el talento porque “ dibujaba muy bien a diferencia de otros chicos de su edad ”, lo incentivaron: fue a clases de pintura, compraron todos los elementos y hasta lo llevaron a tomar un curso en un pueblo vecino. “Empecé viendo tutoriales, a veces copiando las imágenes, intentando hacer las sombras y luces nada más”, comenta. “Como me salía bien, a los 10 años me llevaron al curso de dibujo en Puerto Rico, una localidad vecina”.

Alexis solía llevarles sus trabajos a profesores que quedaban impresionados por su capacidad. Progresivamente, se volvió un fenómeno para todos : expuso sus dibujos en la escuela, ferias locales y la Fiesta de la Región de las Flores.

“ Siento la alegría de hacer lo que me gusta ”, afirma. En su técnica realista en blanco y negro hace uso de lápices de grafito de distintos gramajes, muchas gomas y pinceles. Dibuja imágenes que ve por internet o en persona, y sus principales modelos son animales y personas. Tiene un gusto claro: “Me gusta más dibujar rostros”, cuenta. “ Aparte de los que hago para mi galería, tengo los pedidos”; su arte es tan bueno que le piden dibujos por redes sociales.

“Un dibujo suele tomarme tres semanas más o menos, si no cuatro. Depende de cuál sea el dibujo y el tamaño”, aclara que hace los dibujos uno por uno, no en simultáneo. “ Mayormente hago uno hasta que termine ese y después empiezo otro ”.

Claudia López y José Manuel Ferszter, padres de Alexis, compartieron muchos de los recuerdos que formaron en familia por el talento de Alexis. Desde el inicio le prestaron atención: “Nos dimos cuenta de que a Agus le gustaba dibujar cuando empezó a plasmar sus personajes favoritos en cualquier hoja que encontraba”, recuerda Claudia. “ Se ponía todo el tiempo a dibujar y nosotros lo incentivábamos comprándole hojas, lápices y cuadernitos”; lo acompañaron en todo su progreso.

“Siempre lo ayudábamos con los materiales e investigábamos a dónde llevarlo para que aprenda con técnicas”, aseguraron. Además, reconocen: “ Nos sentimos muy orgullosos como padres de verlo hacer lo que le gusta con tanta alegría y dedicación”.

Un recuerdo icónico que tienen sobre Alexis era cuando dibujaba rápido a sus personajes favoritos como Goku o Mickey Mouse y les mostraba feliz. “ Él dibujaba todo de memoria”, recuerdan.

“Para nuestro pueblo,Ruiz de Montoya, es un prodigio; sentimos mucho orgullo de que haya un niño con mucho talento para el dibujo”, afirman. “ Lo seguiremos apoyando y acompañando como hicimos hasta ahora con cada paso que dé en el dibujo y en su vida, siempre con mucho amor”, aseguran.

Para dibujar, Alexis tiene gustos definidos y muchos útiles: lápices de distintos gramajes, gomas de borrar y pinceles para difuminar. Usa una técnica en escala de grises para el realismo. Piensa que “el color es más complejo y podría quitarle realidad al dibujo”. Más allá de sus preferencias, está abierto al cambio : “Probé otras veces el acrílico y acuarela otras veces, pero soy más del grafito”, confirma.

La habilidad de Alexis no solo se debe al gusto, sino también al esfuerzo: “ Tuve que aprender muchas cosas que no sabía , por ejemplo el gramaje de los lápices y técnicas de boceto para luces y sombras”. Es inspiración suficiente para motivar a cualquier joven que quiera empezar un hobby, pero no se anime.

Para los que quieran seguir sus pasos, tiene un mensaje claro: " Les diria que se tengan confianza a sí mismos y que si quieren empezar algo nuevo, tienen que ser aplicados y dedicarle tiempo". Más allá de su pasión por el arte, no está seguro de querer dedicarse a esto en el futuro. “ Dibujar es mi hobby, más adelante veré qué hago . Todavía no sé si voy a seguir una carrera orientada a eso”, afirma.

Mientras su nombre empieza a circular en redes sociales y eventos locales, Alexis continúa perfeccionando una técnica que combina talento natural con disciplina. Sin apurarse a definir su futuro profesional, mantiene intacta la pasión que lo llevó a agarrar un lápiz por primera vez.

Fuente: TN