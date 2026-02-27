Tenía una relación virtual, viajó desde Canadá hasta Mendoza para conocerlo y denunció que vivió un calvario

NACIONALES

Una mujer viajó desde Canadá hasta Mendoza para conocer a un hombre con quien mantenía una relación a distancia , él empezó a comportarse de forma agresiva y el encuentro se convirtió en un calvario.

Los vecinos llamaron a la Policía después de escuchar los gritos de auxilio y la mujer fue rescatada por las autoridades . Presentaba politraumatismos y heridas graves en brazos, piernas y rostro , producto de los maltratos que sufrió.

Todo pasó este fin de semana en el barrio Las Bodegas, en Maipú. Las personas que viven allí, calificaron al acusado como una persona conflictiva y agresiva .

Cuando los agentes llegaron al departamento, constataron que la víctima, de 55 años, estaba siendo brutalmente golpeada por el acusado , según informó el portal Mendoza Post . Al advertir la presencia policial, el hombre se atrincheró en el domicilio y se autolesionó para impedir la detención . Sin embargo, fue reducido y arrestado.

La mujer, por su parte, tuvo que ser trasladada al Hospital Lagomaggiore, donde recibió atención médica. Presentaba politraumatismos en la cabeza, en las piernas, en los brazos y en el rostro . Los profesionales le curaron las heridas y luego fue contenida por el equipo de psicología del hospital .

El acusado fue identificado como Eduardo Jesús Videla , de 45 años. Los vecinos dijeron que tenía antecedentes por conductas violentas y conflictos previos con otras mujeres y con vecinos de la zona . Además, tenía antecedentes penales en causas por desobediencia y lesiones en riña.

Videla fue imputado por amenazas simples; lesiones leves dolosas doblemente agravadas por existir relación de pareja y mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por violencia física y por el deber de respeto hacia la víctima; coacciones simples; y abuso sexual con acceso carnal , todo en concurso real y en contexto de violencia de género. Puede recibir una pena de 30 años de prisión .

Videla y la víctima tenían una relación a distancia . Ella nació en Mendoza pero hace un tiempo que vive en Toronto, Canadá. La relación empezó por redes sociales, donde compartían conversaciones e incluso hicieron pública su relación en Facebook .

La noche del sábado tuvieron el primer encuentro presencial después de que ella regresara al país. La víctima visitó al acusado en su departamento y lo encontró bajo los efectos alcohol . A partir de allí empezó el calvario.

Según fuentes del caso a las que accedió Mendoza Post , la mujer fue abusada sexualmente y golpeada . Sus gritos alertaron a los vecinos que llamaron a la Policía y los agentes finalmente la rescataron. Ahora, el acusado permanece detenido y la investigación continúa .

Fuente: TN