Sufrió un accidente laboral, cuando se presentó a trabajar los dueños lo atacaron a golpes para no pagarle los días de reposo

NACIONALES





Un empresario de Eldorado y sus dos hijos fueron detenidos luego que Jonás De Nápoli, un empleado de su carpintería, los acusó de privación ilegítima de la libertad, extorsión y lesiones. La víctima, de 20 años, con visibles lesiones en el cuello y el rostro, reveló el hecho en sus redes sociales y luego realizó una denuncia ante la Justicia.

El joven contó que el 4 de enero sufrió un corte con pérdida parcial de la uña en uno de sus dedos mientras operaba una máquina en la carpintería que funciona en el Kilómetro 3 de Eldorado. El médico que lo atendió le entregó un certificado en el que dejó constancia de la necesidad de dos semanas de inactividad laboral para recuperarse de la lesión. Esa prescripción fue comunicada al empleador por Jonás.

Un día antes que finalizara el plazo, el empresario le comunicó al joven que debía presentarse a trabajar al día siguiente, portando el certificado médico original. Jonás llegó a las 8 sin sospechar que se trataba de un engaño urdido por el propietario y sus dos hijos.

“Al ingresar a la oficina me dijeron que no había trabajo para mí y que no se me iban a remunerar ninguno de los días de reposo que tuve. Les exigí que me paguen porque el accidente lo sufrí un día laboral, dentro de su carpintería. Me respondieron que no me iban a pagar nada y que querían que les firmara tres papeles en blanco”, relató Jonás en sus redes sociales.

Como el empleado se negó, el empresario, de 72 años, le dijo a uno de sus hijos: “Vamos a pagarle entonces al muchacho. Cerrá la puerta”, recordó.

“Me atacaron entre los tres. Me empezaron a pegar con los puños, con un palo en la cabeza. Me amenazaron con una pala y me pedían que firme. Yo me rehusé y me siguieron pegando hasta que, por cansancio, accedí a firmar los papeles”, contó el trabajador.

Los ahora imputados buscaron entonces eliminar las pruebas digitales que podrían probar el vínculo laboral. “Me dejaron de pegar cuando firmé, pero ahí me pidieron mi teléfono celular. Como no les quise dar, me sacaron a la fuerza y pegaron de nuevo para que les dé la contraseña. Entraron y eliminaron todas las conversaciones que tuvimos, los números que tenía agendado de la carpintería, de mi jefe y sus hijos”, indicó Jonás.

El calvario se prolongó más de tres horas y cuando todo parecía llegar a su fin dentro de la oficina, Jonás fue obligado a subir a un vehículo en el que lo llevaron hasta una escribanía en el centro de Eldorado. Allí lo obligaron a firmar otros documentos, tras lo cual le entregaron una suma de dinero y su teléfono.

Con la asistencia de un abogado, Jonás realizó la denuncia y el Juzgado de Instrucción 1 de Eldorado dispuso la detención de los acusados. El propietario Virgilio Alonzo y Román Alonzo fueron apresados inmediatamente, mientras que Maximiliano Alonzo se entregó dos días después.

Por su parte, Liliana, la madre del joven agredido, sostuvo que están atemorizados porque el empresario le advirtió a su hijo que ellos “tienen la suficiente plata como para desaparecer a una persona”.

"Mi hijo sólo quería volver a trabajar. Si ya no había lugar para él, le hubieran despedido pagándole lo que correspondía, sin necesidad de tanta violencia”, señaló la mujer.

En tanto, la Justicia ordenó un allanamiento en la carpintería, donde se realizó un relevamiento y secuestró en la oficina un trozo de madera que pudo haber sido utilizado para golpear al joven.