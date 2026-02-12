Solo tres provincias cumplirán con los 190 días de clase en 2026: cómo impacta en el aprendizaje

NACIONALES

A pesar de que en noviembre el Consejo Federal de Educación ( CFE ) acordó un calendario escolar de 190 días de clase , solo tres jurisdicciones de 24 cumplirán con esa meta y siete provincias no garantizarán el mínimo de 760 horas de clase en primaria.

Los datos se desprenden del último informe de Argentinos por la Educación (AxE) , en el que muestran que Santiago del Estero , San Luis y Mendoza serán las únicas tres provincias que alcancen la cantidad de días establecidas en la resolución N° 484/2024.

En la normativa se acordó un piso de 190 días de clase , por encima de la Ley 25.864 de 2003, que fijaba un mínimo de 180 días. A su vez, los calendarios escolares debían garantizar 760 horas reloj anuales .

De acuerdo al relevamiento, el promedio nacional de días de clase planificados creció de manera sostenida después de la pandemia, al pasar de 178 días en 2020 a un pico de 187 días en 2024 . Sin embargo, en 2025 y 2026 ese promedio retrocede a 185 días .

“El número de provincias que cumplen los 190 días aumentó desde cero en 2020 hasta ocho en 2025, pero vuelve a caer a tres para 2026 ″, indicaron. Según los calendarios escolares provinciales, Santiago del Estero tendrá 192 días de clase ; mientras que San Luis tendrá 191 , y Mendoza, 190.

A su vez, hay 14 provincias que no alcanzarán los 190 días de clase , pero sí las 760 horas anuales , porque ofrecen una jornada escolar de más de 4 horas. Catamarca, en el otro extremo, tiene planificados 178 días de clase, por debajo del estipulado por la Ley 25.864.

Por otro lado, hay siete provincias donde una proporción significativa de los estudiantes no alcanzarán las 760 horas mínimas fijadas por el CFE para primaria. En Santa Cruz (91%), La Rioja (87%) y Tucumán (72%), más del 70% de los alumnos queda por debajo del piso. Las otras cuatro provincias que no alcanzan la meta son San Juan (51%), Río Negro (49%), Buenos Aires (25%) y Chubut (20%).

El cálculo contempla la cantidad de días de clase, ​la duración diaria de la jornada simple en cada provincia (que puede variar entre 4 y 5 horas) y la proporción de alumnos que asisten a jornada simple según el Relevamiento Anual 2024 (último dato disponible) y consultas a las jurisdicciones.

“Hay un incumplimiento sostenido en numerosas jurisdicciones de lo que indica la resolución del Consejo Federal, que son los 190 días de clases o el equivalente en horas. Inclusive, si uno se pone a ver en esas provincias que aún no cumplen con ese requisito, se ha incrementado la cantidad de días y de horas de clase, pero siguen sin cumplir con ese requisito”, señaló Teo Saralegui , coordinador de Investigación e Incidencia Pública de Asociación Conciencia , en diálogo con TN.

Flavio Buccino , especialista en gestión educativa, planteó: “ El calendario escolar no es un simple trámite administrativo; es la columna vertebral que organiza el tiempo de enseñanza. Sin embargo, existe una preocupación legítima sobre la distancia entre los días ‘planificados’ y los ‘efectivamente dictados’. Factores como conflictos laborales, problemas de infraestructura y el ausentismo docente o estudiantil pueden erosionar significativamente el tiempo pedagógico real”.

Y advirtió: “ Sin un sistema de monitoreo nominal que registre lo que sucede día a día, corremos el riesgo de que los 190 días establecidos por el Consejo Federal de Educación sean solo una meta teórica , dejando a los estudiantes con una continuidad pedagógica frágil que afecta directamente la calidad de sus aprendizajes”.

La crisis educativa en la Argentina no solo se explica por lo que sucede dentro del aula, sino también por cuánto tiempo pasan efectivamente los chicos en ella. Especialistas coinciden en que la cantidad de horas y días de clase no es un dato secundario: incide directamente en las oportunidades de aprendizaje.

La doctora en Sociología de la Educación, Cecilia Veleda , remarcó a este medio que “ el tiempo de clase es una condición insuficiente pero indispensable para que ocurra el aprendizaje”.

Aun teniendo como referencia las 760 horas estipuladas, indicó que la Argentina se ubica por debajo de otros países de la región como Costa Rica, Chile, Colombia o Brasil. Si a eso se suman paros, ausentismo o problemas de infraestructura, el “tiempo de exposición a la enseñanza” se reduce aún más.

“ Los contenidos que pretendemos enseñar en el nivel primario son cada vez más ambiciosos en un tiempo demasiado reducido: aquí está una parte de la explicación sobre los resultados que nos preocupan a todos”, analizó.

Martín Nistal, analista de datos de AxE, marcó: “Hay evidencia internacional y local que muestra la importancia del tiempo en la escuela . Por supuesto que también importa lo que pasa adentro del aula, es decir, la calidad de la clase, pero la cantidad también importa ”,

“Es fundamental que se armen calendarios y que posteriormente se cumplan”, insistió. El problema es que no siempre lo planificado se traduce en clases efectivas: “No hay sanciones para las provincias que no cumplen lo que ellas mismas se comprometieron en el Consejo Federal. Pero tampoco hay información pública sobre tiempo efectivo de clase ni sobre días efectivamente dictados”.

Y cuestionó: “Sabemos por múltiples relevamientos que los calendarios escolares terminan siendo más cortos que lo planificado y no hay un seguimiento a nivel escolar para que eso no suceda”.

Para los especialistas, menos tiempo implica menos oportunidades para consolidar aprendizajes básicos, especialmente en Lengua y Matemática. Además, alertaron que la pérdida de días no impacta igual en todos los sectores.

“La situación resulta especialmente preocupante en provincias como Buenos Aires y Santa Cruz, donde un gran porcentaje de alumnos quedaría por debajo del mínimo. Esta desigualdad en el tiempo dedicado a la enseñanza amplía una brecha de oportunidades que ya es injusta: mientras algunos chicos tendrán las horas necesarias para profundizar contenidos y afianzar aprendizajes, otros verán recortado un tiempo clave , fundamental para sostener y fortalecer su trayectoria escolar”, expuso Buccino.

Saralegui, en tanto, recordó que los resultados de las pruebas PISA 2022 demostraron que los estudiantes que faltaron menos en los días previos al examen obtuvieron mejores resultados en Matemática, Lengua y Ciencias. También subrayó que el ausentismo es más pronunciado en contextos de mayor vulnerabilidad, lo que amplifica las desigualdades.

Si bien aseguró que cumplir los 190 días de clase o su equivalente en 760 horas “no va a resolver por sí solo el ausentismo”, lo consideró un paso indispensable: “Es el primer paso desde una organización jurisdiccional: garantizar lo que indica la ley”.

Fuente: TN