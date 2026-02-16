Si ves un nido de barro de hornero en tu casa o jardín, te contamos qué significa y por qué es bueno

Descubrir un nido de barro de hornero en tu casa o jardín suele generar sorpresa y hasta ternura. Esta construcción tan característica, hecha con lodo y paja, no solo es un símbolo del paisaje argentino, sino que también tiene un significado claro desde el punto de vista científico. Lejos de ser un problema, su presencia suele ser una señal positiva del entorno .

El hornero es una especie nativa que elige de forma cuidados dónde construir su nido . Para hacerlo necesita condiciones específicas : suelo con barro disponible, presencia de insectos para alimentarse y un ambiente relativamente estable y tranquilo. Por eso, cuando decide instalarse cerca de una vivienda, suele indicar que el entorno reúne condiciones favorables para la vida silvestre .

Desde la ecología, las aves son consideradas bioindicadores ambientales , es decir, especies cuya presencia permite evaluar la salud de un ecosistema. Investigaciones difundidas por organismos científicos como el CONICET explican que muchas aves abandonan zonas con alta contaminación , ruido extremo o falta de vegetación . En cambio, cuando aparecen o se mantienen en áreas urbanas, es porque encuentran un equilibrio mínimo entre actividad humana y naturaleza .

El nido de barro del hornero no es una construcción improvisada. Su forma cerrada y resistente protege a las crías de depredadores y de los cambios climáticos, lo que implica que el ave percibe el lugar como seguro . Además, el proceso de construcción puede llevar varios días, por lo que el pájaro necesita estabilidad en el entorno para completar la obra.

Desde el punto de vista ecológico, la presencia del hornero también es beneficiosa. Su alimentación se basa principalmente en insectos y otros invertebrados, lo que lo convierte en un aliado natural para el control de plagas. Organizaciones dedicadas al estudio y conservación de aves, como la National Audubon Society , destacan que las aves insectívoras cumplen un rol clave en el equilibrio de los ecosistemas , incluso en jardines y zonas urbanas .

Más allá del impacto ambiental, distintos estudios en psicología ambiental señalan que convivir con aves y observar su comportamiento tiene efectos positivos en las personas . La presencia de fauna urbana se asocia con menor estrés, mayor sensación de calma y una conexión más fuerte con la naturaleza en la vida cotidiana.

Si descubrís un nido de hornero en tu casa o jardín, lo más importante es respetarlo y no intervenir . Estas aves eligen cuidadosamente el lugar para construirlo y cualquier movimiento o manipulación puede provocar que abandonen el nido, incluso si todavía no hay huevos.

Si el nido está en una pared, alero o árbol cercano a la vivienda, lo ideal es mantener distancia y evitar ruidos o trabajos en esa zona durante el período de nidificación. El proceso suele durar algunas semanas y, una vez que las crías crecen y abandonan el nido, este deja de usarse.

En caso de que el nido represente un riesgo real —por ejemplo, peligro de caída sobre una zona de paso— se recomienda consultar con autoridades ambientales o especialistas en fauna , y no actuar por cuenta propia.

