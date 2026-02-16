MADARIAGA: Un joven fue herido con arma blanca tras una pelea en la vía pública

MADARIAGA

Un violento episodio se registró en la intersección de las calles 20 de Junio y El Salvador, donde un joven resultó con una herida cortopunzante y otro terminó aprehendido.





El hecho salió a la luz a partir del llamado de un vecino a la policía quién alertó sobre una confrontación en el lugar. Cuando el personal policial arribó, un testigo relató que inicialmente se produjo una discusión verbal entre una pareja. Minutos después apareció un tercer hombre, presuntamente familiar de la mujer, quien portaba un cuchillo y atacó al otro involucrado.





Tras la agresión, el atacante intentó escapar. Sin embargo, a unos 200 metros del lugar los efectivos lograron interceptarlo e identificar tanto al presunto agresor como a la víctima, que presentaba una lesión en la zona intercostal izquierda.





El herido fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al hospital municipal para recibir atención médica, mientras que el otro joven fue reducido y puesto a disposición de la Justicia.





La causa fue caratulada como lesiones agravadas por el uso de arma, con intervención de la fiscalía correspondiente. Además, se dispuso la toma de testimonios, la evaluación de las heridas y el secuestro del arma blanca utilizada en el ataque.