Sergio Peinado, entrenador: “Trabajar los abdominales es fundamental para caminar”

Aunque caminar parece un ejercicio de bajo impacto sencillo, es clave acompañar esta actividad con un cuidado y fortalecimiento integral del cuerpo. De esa manera no solo se evitan lesiones, sino que también se saca más provecho de las caminatas.

Hay que recordar que el cuerpo funciona como un todo. El cuidado (o no) de una u otra área impacta en todo el organismo. En esa línea, el entrenador Sergio Peinado sugirió algunas zonas clave para desarrollar, en caso de que se desee hacer caminatas de forma constante como rutina de ejercicio.

De acuerdo con Peinado, es clave fortalecer el bloque superior del cuerpo. “ Hay que trabajar diferentes músculos , principalmente core, con abdominales, lumbares“, explicó el entrenador, citado por Telva . Durante las rutinas de entrenamiento, el especialista recomendó: “Es importante apretar bien glúteos y abdomen para evitar arquear la espalda y generar mayor activación muscular".

Caminar de manera constante es una de las formas más accesibles y completas de actividad física. No requiere equipamiento especial (aunque en algunos casos se recomienda calzado específico) y puede adaptarse a distintas edades y niveles de condición física. Entre sus principales beneficios se destacan:

Para que la caminata sea efectiva y segura como forma de ejercicio, es importante prestar atención a hábitos y posturas fundamentales:

Fuente: TN