Robo millonario esclarecido: dos detenidos en Santa Teresita tras una investigación regional

ZONALES

Una investigación encabezada por personal de la Subcomisaría de Costa del Este permitió esclarecer una serie de robos de importante magnitud cometidos en distintas localidades del Partido de La Costa y zonas vecinas. El procedimiento culminó con la detención de dos hombres y el secuestro de una camioneta que había sido robada en La Plata.





El punto de partida de la causa fue un robo millonario sufrido por un comerciante en Costa del Este. A partir de ese hecho, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad municipales y privadas, lo que permitió identificar una camioneta Chevrolet Tracker de color rojo, presuntamente utilizada para cometer varios de los ilícitos.





Con esos datos, el vehículo fue localizado e interceptado en la zona de la Avenida Costanera y calle 46 de Santa Teresita. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron huir, pero finalmente fueron aprehendidos. Se trata de dos hombres de 32 y 28 años, ambos domiciliados en Santa Teresita.





Durante el procedimiento se constató que la camioneta era robada y contaba con un pedido de secuestro activo solicitado por una dependencia policial de Villa Elisa, en La Plata. Además, circulaba con chapas patente que no correspondían al dominio original.





En el interior del rodado, los efectivos secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos barretas, pasamontañas, guantes, prendas presuntamente utilizadas para cometer robos, teléfonos celulares, computadoras y otros objetos vinculados a hechos delictivos. En paralelo, se realizaron cuatro allanamientos en domicilios de Santa Teresita, todos con resultados positivos.





Como resultado de la investigación, los detenidos quedaron vinculados a robos perpetrados no solo en Costa del Este y Santa Teresita, sino también en San Bernardo, La Lucila del Mar, Mar de Ajó, Pinamar y Villa Gesell, lo que da cuenta del alcance regional de la banda.





En el operativo trabajaron de manera conjunta distintas dependencias policiales de la zona, entre ellas las comisarías de San Clemente, Santa Teresita y San Bernardo, además de efectivos de la Policía Local.





Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por robos reiterados, mientras continúan las actuaciones para determinar su posible participación en otros hechos similares.





Fuente: La Marea