Repatriaron el cuerpo de la joven argentina que había sido encontrada muerta en Los Ángeles hace 28 días

NACIONALES

Durante las últimas horas se confirmó que repatriaron el cuerpo de Narela Micaela Márquez Barreto , la joven argentina de 27 años que había sido encontrada muerta en Los Ángeles, Estados Unidos, a fines de enero.

La confirmación llegó tras varios días de incertidumbre para la familia, que aguardaba trasladar los restos para despedirla en Banfield.

El caso resonó semanas atrás, cuando se conoció la noticia de su muerte en Estados Unidos en circunstancias que siguen sin esclarecerse. Las autoridades iniciaron un proceso que incluyó actuaciones de las autoridades locales, peritajes y la intervención de distintos organismos diplomáticos argentinos para acompañar a los familiares y destrabar la repatriación.

Durante ese tiempo, distintos familiares y amigos de Narela Barreto impulsaron pedidos formales y campañas en redes sociales para acelerar los procedimientos administrativos necesarios para el traslado del cuerpo.

La repatriación se concretó tras 28 días de gestiones, en un contexto en el que la causa continúa abierta y bajo análisis para establecer con precisión las causas de la muerte . La investigación sigue su curso con la recopilación de evidencia, estudios forenses y reportes oficiales que deberán determinar qué ocurrió .

Ya en la Argentina, su hermano comunicó en redes sociales que la despedida a Narela se realiza hoy, viernes 27 de febrero , de 9 a 13, en Villegas 1094, en Remedios de Escalada, donde familiares, amigos y personas cercanas se reúnen para darle el último adiós .

Finalizado el responso, los restos serán trasladados al Cementerio de Lomas de Zamora para su inhumación .

Mientras tanto, las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho, un aspecto que aún permanece bajo investigación y del que se esperan definiciones oficiales en las próximas semanas .

Fuente: TN