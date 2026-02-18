Quién es Sofía Devries, la joven que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn y siguen buscando

NACIONALES

"Beauty, Lifestyle, Travel", son las palabras que se leen en el perfil de Instagram de Sofía Devries, la joven de 23 años que está desparecida desde el lunes, cuando buceaba en Puerto Madryn. Tiene unos 6.400 seguidores, muchos más de los de su otra cuenta, en la que muestra fotos de sus viajes y de sus experiencias de buceo.

Nacida en Moreno, también transcendió que, además del buceo, comparte con su Pareja, Leonardo Alonso , que estaba con ella en Madryn, un emprendimiento de fertilizantes orgánicos. El LinkedIn de Sofía indica que cursó la licenciatura en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE. Y que también obtuvo un grado de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional.

“Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, expresó el martes Leonardo en un posteo en redes sociales

Además, denunció la actitud de la fiscal a cargo de la causa: “Nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser un poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana”.

La causa se inició con la intervención de la fiscal María Angélica Carcano, quien estaba de turno. Aunque ahora fue derivada a la fiscal María Eugenia Vottero.

En sus redes, Sofía muestra posteos como modelo de maquillaje y también imágenes sobre viajes. También se la ve buceando no solo hay imágenes de ella en distintos rincones de la Argentina; también en paisajes de otros países.

En su perfil de Linkedin se define como "fundamentalista de la comunicación creativa, atrevida y auténtica. Gestiono proyectos de comunicación y acompaño a empresas y emprendedores a alcanzar sus objetivos. Me especializo en Social Media Management, Branding, campañas integrales y producción audiovisual".

Este martes bien temprano, ni bien salió el so l, Prefectura retomó el operativo con nuevo equipamiento mientras la Justicia avanza en una investigación sobre qué ocurrió en la tarde del lunes.

Según testigos, Sofía estaba a 25 metros de profundidad y su pareja de buceo informó que tuvo un problema y no pudo ascender. A pesar de los intentos del grupo por encontrarla, la joven no apareció.

Este martes por la mañana se sumó el Buque SB-15 "Tango" al operativo. Se trata de una embarcación de 50 metros de eslora, una tripulación de 43 personas y una tecnología que permite trabajar en sectores con visibilidad limitada y corrientes complejas.

Este buque, que se usa para operaciones de búsqueda y rescate, se suma al guardacostas GC-65 y al equipo de buzos tácticos que patrullan la zona para tratar de encontrar la joven. Ayer, desde la fuerza señalaron que las chances de encontrarla con vida son "nulas".

"A la profundidad que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula", sostuvo Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina.

Mientras avanza el operativo para buscar a la joven, el Ministerio Público Fiscal investiga si existió negligencia de algún tipo alrededor del operativo de inmersión. .

Fuente: Clarín